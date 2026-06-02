سلمان الفرج يلحق بـ حجازي خارج نيوم

أعلن نادي نيوم رحيل سلمان الفرج لاعب وسط الفريق بعد أن قضى موسمين في صفوفه.

وأصبح الفرج ثالث الراحلين عن نيوم، الصيف الجاري، بعد المصري أحمد حجازي وأحمد عبده، اللذين تم الإعلان عن مغادرتهما.

وقضى لاعب الوسط، البالغ 36 عامًا، مع الفريق الشمالي موسمين قادمًا من الهلال.

وأسهم الفرج في صعود نيوم إلى الدوري السعودي الممتاز.

وخاض الفرج 24 مباراةً مع نيوم في مختلف المسابقات.

قدَّم خلالها ثلاث تمريراتٍ حاسمة.

فيما غيَّبته إصابة الرباط الصليبي 388 يومًا قبل أن يعود ديسمبر الماضي.

واحتل الفريق، الذي يُدرِّبه الفرنسي كريستوف جالتييه، المركز الثامن في الدوري السعودي الممتاز.