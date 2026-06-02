سلمان الفرج يلحق بـ حجازي خارج نيوم

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 11:26

كتب : FilGoal

سلمان الفرج - السعودية

أعلن نادي نيوم رحيل سلمان الفرج لاعب وسط الفريق بعد أن قضى موسمين في صفوفه.

وأصبح الفرج ثالث الراحلين عن نيوم، الصيف الجاري، بعد المصري أحمد حجازي وأحمد عبده، اللذين تم الإعلان عن مغادرتهما.

وقضى لاعب الوسط، البالغ 36 عامًا، مع الفريق الشمالي موسمين قادمًا من الهلال.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي الشباب يعلن تمديد عقد كاراسكو تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري ثاني أفضل إنجاز.. مصر تفوز على المغرب وتحصل على برونزية كأس أمم إفريقيا للناشئين

وأسهم الفرج في صعود نيوم إلى الدوري السعودي الممتاز.

وخاض الفرج 24 مباراةً مع نيوم في مختلف المسابقات.

قدَّم خلالها ثلاث تمريراتٍ حاسمة.

فيما غيَّبته إصابة الرباط الصليبي 388 يومًا قبل أن يعود ديسمبر الماضي.

واحتل الفريق، الذي يُدرِّبه الفرنسي كريستوف جالتييه، المركز الثامن في الدوري السعودي الممتاز.

أحمد حجازي سلمان الفرج نيوم
نرشح لكم
مدافع السعودية يغيب أمام بورتوريكو مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب التعاقد مع نبيل عماد دونيس: متحمس جدا لقيادة السعودية في كأس العالم ذا أثليتك: إدارة برشلونة تثق في حسم ملف كانسيلو مع الهلال الرياضية: نيوم قد يشارك في دوري أبطال الخليج حارس السعودية الأساسي يغيب أمام بورتوريكو الاتفاق يعلن رحيل فينالدوم الشباب يعلن تمديد عقد كاراسكو
أخر الأخبار
بيريز: نجهز لضربة مدوية في سوق الانتقالات.. ولا نحتاج هالاند لإشعال الحلم 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل توروب: الأهلي أنهى الأمور بطريقة محترفة.. ولم يكن في نيتنا الوصول لـ فيفا ساعة | الدوري المصري
أمام أنظار شقيقه.. جويلا دوي يقود كوت ديفوار لتحقيق الفوز أمام فرنسا بهدفين وديا ساعة | في المونديال
في غياب 10 لاعبين.. تعادل العراق وإسبانيا في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا ساعة | في المونديال
وليد سليمان: الحياة محطات.. ومسيرة الحب والانتماء للأهلي لن تتوقف ساعة | الدوري المصري
السويد تتعادل مع اليونان بهدفين وديا قبل مواجهة تونس في كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - انتهاء عقد إيشو مع الزمالك.. والأولوية للأبيض رغم العروض المحلية 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 4 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم
/articles/530159/سلمان-الفرج-يلحق-بـ-حجازي-خارج-نيوم