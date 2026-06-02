مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يونيو.. ودية لمنافس مصر ونهائي أمم إفريقيا للناشئين

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 11:10

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - بلجيكا

يلعب منتخب بلجيكا مباراة ودية مع كرواتيا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب بلجيكا مع مصر في المجموعة ذاتها في البطولة.

وتضم المجموعة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

أخبار متعلقة:
ثاني أفضل إنجاز.. مصر تفوز على المغرب وتحصل على برونزية كأس أمم إفريقيا للناشئين تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم منافس مصر - طارمي على رأس قائمة إيران النهائية لـ كأس العالم

وعلى الجانب الآخر تقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بين تنزانيا والسنغال.

لمعرفة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

مباريات ودية دولية

كرواتيا × بلجيكا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون سبورت وبي إن سبورتس 1.

المغرب × مدغشقر.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على المغربية الرياضية.

ويلز × غانا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما

تنزانيا × السنغال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

بلجيكا مصر كأس العالم
نرشح لكم
من ملعب السلة إلى كرة القدم.. تأثير "التايم أوت" على اللعبة والظهور في كأس العالم النمسا تفوز على تونس وديا استعدادا لـ كأس العالم قائمة قطر - تواجد الهيدوس وعفيف.. وغياب سوريا عن الاختيارات النهائية لـ كأس العالم تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم مواهب كأس العالم - يان ديوماندي.. من مغمور إلى أغلى شاب خلال عامين القوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026 منافس مصر - طارمي على رأس قائمة إيران النهائية لـ كأس العالم رغم الخسارة أمام المكسيك.. إيرفين: نستهدف إنجازا تاريخيا مع أستراليا في كأس العالم
أخر الأخبار
من ملعب السلة إلى كرة القدم.. تأثير "التايم أوت" على اللعبة والظهور في كأس العالم 6 دقيقة | في المونديال
قائمة السنغال - ماني وميندي وسار على رأس الاختيارات النهائية في كأس العالم 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – عبد الحفيظ يجتمع مع لجنة الكشافين لبحث آليات العمل في الموسم الجديد 33 دقيقة | الدوري المصري
تشيلسي يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – عموتة يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي 46 دقيقة | الدوري المصري
حسين عبد اللطيف: حققنا أهدافنا في بطولة أمم إفريقيا للناشئين 51 دقيقة | منتخب مصر
سلمان الفرج يلحق بـ حجازي خارج نيوم 57 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 4 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا
/articles/530156/مواعيد-مباريات-الثلاثاء-2-يونيو-ودية-لمنافس-مصر-ونهائي-أمم-إفريقيا-للناشئين