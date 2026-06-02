مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يونيو.. ودية لمنافس مصر ونهائي أمم إفريقيا للناشئين

يلعب منتخب بلجيكا مباراة ودية مع كرواتيا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب بلجيكا مع مصر في المجموعة ذاتها في البطولة.

وتضم المجموعة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

وعلى الجانب الآخر تقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بين تنزانيا والسنغال.

لمعرفة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

مباريات ودية دولية

كرواتيا × بلجيكا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون سبورت وبي إن سبورتس 1.

المغرب × مدغشقر.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على المغربية الرياضية.

ويلز × غانا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما

تنزانيا × السنغال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 5.