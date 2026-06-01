تشكيل مصر للناشين - أمير أبو العز أساسي لأول مرة ضد المغرب

أعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد المغرب.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

ويشهد التشكيل تواجد أمير أبو العز بشكل أساسي لأول مرة منذ بداية البطولة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي

الحارس: محمد عبيد.

الدفاع: محمد جمال - عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد.

الوسط: أحمد بشير - عمر عبد الرحيم - ادهم حسيب.

الهجوم: أحمد صفوت - أمير أبو العز - دانيال تامر.

وكان منتخب المغرب قد فاز على مصر في دور المجموعات بهدفين مقابل هدف.

وضمن كلا المنتخبين الوصول لكأس العالم للناشئين.

ووخسر منتخب مصر في قبل النهائي من تنزانيا بركلات الترجيح، بينما خسر المغرب من السنغال.