تشكيل مصر للناشين - أمير أبو العز أساسي لأول مرة ضد المغرب
الإثنين، 01 يونيو 2026 - 21:51
كتب : FilGoal
أعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد المغرب.
ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.
ويشهد التشكيل تواجد أمير أبو العز بشكل أساسي لأول مرة منذ بداية البطولة.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي
الحارس: محمد عبيد.
الدفاع: محمد جمال - عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد.
الوسط: أحمد بشير - عمر عبد الرحيم - ادهم حسيب.
الهجوم: أحمد صفوت - أمير أبو العز - دانيال تامر.
وكان منتخب المغرب قد فاز على مصر في دور المجموعات بهدفين مقابل هدف.
وضمن كلا المنتخبين الوصول لكأس العالم للناشئين.
ووخسر منتخب مصر في قبل النهائي من تنزانيا بركلات الترجيح، بينما خسر المغرب من السنغال.
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) المغرب.. بداية المباراة عزام: فيفا يراجع مصروفات اتحاد الكرة 3 مرات سنويا.. وكل "مليم" مسند بالورق منتخب مصر يخوض مرانه الأول في أمريكا قبل مواجهة مصر.. البرازيل تكتسح بنما بسداسية وديا الدرندلي: بعثة مصر في أمريكا تسير بشكل رائع.. وبعض المسافرين سيعودون عقب مواجهة البرازيل موعد مران منتخب مصر استعدادا لودية البرازيل قبل المشاركة الثانية.. ماذا قدم صلاح وتريزيجيه والشناوي في أول ظهور بكأس العالم منتخب مصر يصل الولايات المتحدة استعدادا لـ كأس العالم