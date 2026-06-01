تشكيل مصر للناشين - أمير أبو العز أساسي لأول مرة ضد المغرب

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 21:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

أعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد المغرب.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

ويشهد التشكيل تواجد أمير أبو العز بشكل أساسي لأول مرة منذ بداية البطولة.

أخبار متعلقة:
حمزة عبد الكريم جديد؟.. في الجول يكشف تفاصيل اقتراب ناشئ الأهلي من ليفانتي الإسباني أمم إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد المغرب.. والقناة الناقلة أمم إفريقيا للناشئين - السنغال تقصي المغرب وتتأهل للنهائي أمام تنزانيا أمم إفريقيا للناشئين - ركلات الترجيح تمنع مصر من الوصول للنهائي أمام تنزانيا

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي

الحارس: محمد عبيد.

الدفاع: محمد جمال - عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد.

الوسط: أحمد بشير - عمر عبد الرحيم - ادهم حسيب.

الهجوم: أحمد صفوت - أمير أبو العز - دانيال تامر.

وكان منتخب المغرب قد فاز على مصر في دور المجموعات بهدفين مقابل هدف.

وضمن كلا المنتخبين الوصول لكأس العالم للناشئين.

ووخسر منتخب مصر في قبل النهائي من تنزانيا بركلات الترجيح، بينما خسر المغرب من السنغال.

منتخب مصر للناشئين كأس أمم إفريقيا للناشئين المغرب
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) المغرب.. بداية المباراة عزام: فيفا يراجع مصروفات اتحاد الكرة 3 مرات سنويا.. وكل "مليم" مسند بالورق منتخب مصر يخوض مرانه الأول في أمريكا قبل مواجهة مصر.. البرازيل تكتسح بنما بسداسية وديا الدرندلي: بعثة مصر في أمريكا تسير بشكل رائع.. وبعض المسافرين سيعودون عقب مواجهة البرازيل موعد مران منتخب مصر استعدادا لودية البرازيل قبل المشاركة الثانية.. ماذا قدم صلاح وتريزيجيه والشناوي في أول ظهور بكأس العالم منتخب مصر يصل الولايات المتحدة استعدادا لـ كأس العالم
أخر الأخبار
لمواجهة المصري.. إنبي إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على وادي دجلة 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أمم إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) المغرب.. بداية المباراة 21 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مصر للناشين - أمير أبو العز أساسي لأول مرة ضد المغرب 24 دقيقة | منتخب مصر
مواهب كأس العالم - يان ديوماندي.. من مغمور إلى أغلى شاب خلال عامين 30 دقيقة | في المونديال
اتحاد جدة يعلن إقالة سيرجيو كونسيساو من تدريب الفريق ساعة | سعودي في الجول
باليسترا: جاهز للانتقال إلى ناد كبير ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – نادي برقان الكويتي يعلن ضم ثلاثي الأهلي ساعة | كرة يد
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530145/تشكيل-مصر-للناشين-أمير-أبو-العز-أساسي-لأول-مرة-ضد-المغرب