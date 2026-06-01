كرة يد – نادي برقان الكويتي يعلن ضم ثلاثي الأهلي

أعلن نادي برقان الكويتي ضم ثلاثي الأهلي محسن رمضان وعبد الرحمن حميد ونبيل شريف.

وأوضح النادي أن ضم الثلاثي لخوض البطولة الآسيوية من 6 إلى 15 يونيو الجاري.

وساهم الثلاثي في تتويج الأهلي بالرباعية خلال الموسم الحالي.

وحصد الأهلي الثلاثية المحلية للموسم الثاني على التوالي بإضافة لقب الكأس للقبي الدوري والسوبر، كما حقق لقب كأس مصر للمرة الثانية تواليا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 4 ألقاب هذا الموسم بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي فرصة تحقيق السداسية كما حدث الموسم الماضي، وينافس الأهلي على لقبي كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي في يونيو المقبل.

ويواصل الأهلي الهيمنة على لقب الكأس إذ حصد 6 ألقاب من آخر 8 نسخ.