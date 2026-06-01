مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 20:26

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف مصدر من نادي الزمالك حقيقة إيقاف القيد بشكل تأديبي وغير مرتبط بالسداد.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "لا صحة لإيقاف قيد النادي لفترتين بشكل تأديبي وغير مرتبطتين بالسداد بسبب قضية صلاح مصدق".

وأضاف "الحكم الصادر لصالح مصدق يقضي بحصوله على بعض المستحقات وصادر من فيفا وطعن النادي على الحكم وذلك بسداد الرسوم الابتدائية وتقديم مذكرة ملخص بدفوع النادي للمحكمة الرياضية الدولية التي لم تصدر أحكاما بشأن هذا الطعن المقدم من النادي حتى الآن".

وكان الزمالك قد ضم صلاح مصدق قادما من نادي نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025.

ولم يحصل نادي نهضة الزمامرة على 250 ألف دولار قيمة انتقال اللاعب للزماك.

وفسخ مصدق عقده مع الزمالك وانتقل إلى الوداد المغربي في يناير من العام الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه في وقت سابق تسوية نادي الزمالك لقضيتين بشكل رسمي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

