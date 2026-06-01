المصري يفوز على زد بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة

فاز المصري على منافسه زد 6-5 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وانتهت المباراة بفوز المصري 1-0 على زد في مباراة الإياب قبل التوجه إلى ركلات الترجيح.

وكان زد قد انتصر في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

وللمرة الثانية يتمكن المصري من الوصول إلى نهائي البطولة، إذ تأهل للنهائي للمرة الأولى في 2023 وخسر من سيراميكا كليوباترا 4-1.

وينتظر المصري الفائز من مباراة وادي دجلة أمام إنبي لمواجهته في النهائي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل متوازن قبل أن يهدد سامح إبراهيم لاعب زد بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ومرت بجانب المرمى في الدقيقة 36.

وأحرز منذر طمين هدف المصري في الدقيقة 43 من رأسية بعد عرضية من كريم العراقي.

"صناعة العراقي.. ورأسية منذر طميم".. المصري يسجل الهدف الأول في مرمى زد أف سي (المصري 1 - 0 زد أف سي)

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أهدر محمد الشامي فرصة محققة بعد تسديدة ذهبت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 72 أبعد مدافع زد مرة من على خط المرمى بعد متابعة صلاح محسن عقب تصدي من علي لطفي حارس زد.

وفي الدقيقة 81 سدد عمر الساعي كرة قوية ارتطمت في العارضة من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خرج علي لطفي حارس مرمى زد ودخول محمد مزيكا، وعلى الجانب الآخر خرج محمود حمدي حارس مرمى المصري ودخل عصام ثروت بدلا منه من أجل ركلات الترجيح.

وسجل جميع لاعبي المصري وزد حتى تصدى عصام ثروت للركلة السادسة التي نفذها رأفت خليل لاعب زد ليخطف لفريقه بطاقة التأهل للنهائي.

