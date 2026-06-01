المصري يفوز على زد بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 19:45

كتب : FilGoal

كريم بامبو - المصري - زيسكو

فاز المصري على منافسه زد 6-5 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وانتهت المباراة بفوز المصري 1-0 على زد في مباراة الإياب قبل التوجه إلى ركلات الترجيح.

وكان زد قد انتصر في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - موسمه مستمر.. زاك لوفتون من الأهلي المصري إلى الحلبي رباعي التحكيم المصري يلحق بمنتخب مصر نحو الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم إبراهيم حسن: سنبذل أقصى جهدنا لإسعاد المصريين في كأس العالم عامر عامر الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري المصري 2025-26

وللمرة الثانية يتمكن المصري من الوصول إلى نهائي البطولة، إذ تأهل للنهائي للمرة الأولى في 2023 وخسر من سيراميكا كليوباترا 4-1.

وينتظر المصري الفائز من مباراة وادي دجلة أمام إنبي لمواجهته في النهائي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل متوازن قبل أن يهدد سامح إبراهيم لاعب زد بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ومرت بجانب المرمى في الدقيقة 36.

وأحرز منذر طمين هدف المصري في الدقيقة 43 من رأسية بعد عرضية من كريم العراقي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أهدر محمد الشامي فرصة محققة بعد تسديدة ذهبت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 72 أبعد مدافع زد مرة من على خط المرمى بعد متابعة صلاح محسن عقب تصدي من علي لطفي حارس زد.

وفي الدقيقة 81 سدد عمر الساعي كرة قوية ارتطمت في العارضة من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خرج علي لطفي حارس مرمى زد ودخول محمد مزيكا، وعلى الجانب الآخر خرج محمود حمدي حارس مرمى المصري ودخل عصام ثروت بدلا منه من أجل ركلات الترجيح.

وسجل جميع لاعبي المصري وزد حتى تصدى عصام ثروت للركلة السادسة التي نفذها رأفت خليل لاعب زد ليخطف لفريقه بطاقة التأهل للنهائي.

المصري زد كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد مباشر كأس العاصمة - وادي دجلة (0)-(1) إنبي.. إنقاذ رااائع البنك الأهلي يعلن تجديد عقد أيمن الرمادي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات وائل جمعة للعمل كمدير للكرة مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا قوي أمام حكم فيفا لمدرب حراس المرمى السابق فيفا يعلن إلزام الأهلي بدفع مستحقات مدرب حراس المرمى السابق للفريق انتهت كأس العاصمة - المصري (1) (6)-(5) (0) زد.. الفريق البورسعيدي إلى النهائي تسوية قضيتين.. فيفا يعلن تقلص قضايا إيقاف قيد الزمالك إلى 16
أخر الأخبار
باليسترا: جاهز للانتقال إلى ناد كبير دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – نادي برقان الكويتي يعلن ضم ثلاثي الأهلي 8 دقيقة | كرة يد
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 28 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس العاصمة - وادي دجلة (0)-(1) إنبي.. إنقاذ رااائع 54 دقيقة | الدوري المصري
المصري يفوز على زد بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة ساعة | الدوري المصري
البنك الأهلي يعلن تجديد عقد أيمن الرمادي ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات وائل جمعة للعمل كمدير للكرة 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا قوي أمام حكم فيفا لمدرب حراس المرمى السابق 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530138/المصري-يفوز-على-زد-بركلات-الترجيح-ويتأهل-إلى-نهائي-كأس-الرابطة