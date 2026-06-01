تسوية قضيتين.. فيفا يعلن تقلص قضايا إيقاف قيد الزمالك إلى 16

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 16:53

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه تسوية نادي الزمالك لقضيتين بشكل رسمي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي عن انتهاء القضيتين ليصبح عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك 16.

وحول الزمالك مستحقات الثنائي وخاطب فيفا لتأكيد انتهاء الأمر.

وأصبح عدد القضايا 16 الآن بعد دفع مستحقات المساعدين.

وكان الزمالك قد تعاقد مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وخاض الزمالك 47 مباراة تحت قيادة جوميز ونجح في تحقيق الفوز 27 مرة مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة.

وحقق جوميز لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقيا مع الزمالك خلال 10 أشهر.

