إنييستا يبدأ مسيرته التدريبية في دوري الدرجة الثانية الإماراتي

أعلن نادي جلف يونايتد الإماراتي تعيين الإسباني أندرياس إنييستا كمدير فني للفريق.

النادي الذي يلعب في دوري القسم الثاني بالإمارات سيكون البوابة الأولى في عالم التدريب بالنسبة لنجم برشلونة وإسبانيا السابق.

وأوضح النادي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "دبي دائماً تطمح بشكل أكبر. وبعض القصص تستحق فصلاً جديداً. مرحباً، أندرياس إنييستا".

وسيخلف إنييستا المدرب التركي أحمد سيبي الذي ترك الفريق قبل ساعات، من أجل تدريب أحد فرق الدوري الممتاز.

ويبدو أن جلف يونايتد يريد تكرار تجربة نادي يونايتد إف سي الذي تأهل للدوري الممتاز بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو.

وقال إنييستا: "جلف يونايتد يبدو المكان المناسب لبدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي".

وأضاف "كرة القدم منحتني كل شيء، والآن أريد أن أرد الجميل من خلال التدريب والتعلم والعمل يوميا مع لاعبين شباب يمتلكون الشغف والموهبة للوصول إلى أعلى المستويات".

وتأسس نادي جلف يونايتد في دبي عام 2019.

يذكر أن إنييستا اعتزل كرة القدم في أكتوبر 2024.

بدأ أسطورة كرة القدم الإسبانية مشواره مع كرة القدم بصفوف برشلونة في عام 2002، واستمر لمدة 16 عاما برفقة الفريق الأول للبلوجرانا حتى رحل عام 2018.

وخلال مشواره مع النادي الإسباني شارك إنييستا في 647 مباراة وسجل 57 هدفا وصنع 135.

وتوج إنييستا مع برشلونة بـ 32 لقبا بواقع 4 دوري أبطال أوروبا و9 دوري إسباني و3 كأس عالم للأندية و6 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الأوروبي و7 كأس السوبر الأوروبي.

بعد الرحيل عن برشلونة انتقل إنييستا إلى فيسيل كوبي الياباني.

ولعب إنييستا لمدة 5 سنوات في اليابان، إذ شارك 134 مباراة ونجح في تسجيل 26 هدفا وصنع 25.

وتوج النجم الإسباني برفقة فيسيل كوبي بالدوري الياباني وكأس اليابان وكأس السوبر الياباني.

وقضى إنييستا موسمه الأخير مع فريق الإمارات ولعب خلاله 23 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

مسيرة إنييستا الأسطورية امتدت لمنتخب إسبانيا والذي شارك برفقته في 131 مباراة دولية وسجل 14 هدفا وصنع 30 آخرين.

وتوج إنييستا مع إسبانيا ببطولة اليورو مرتين في عامي 2008 و2012، كما توج بكأس العالم 2010 وسجل هدف الفوز لإسبانيا على هولندا بالنهائي.

وأنهي إنييستا مسيرته متوجا بإجمالي 38 لقبا برفقة الأندية والمنتخب ليكون ضمن أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

وحصل إنييستا على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعام 2012.