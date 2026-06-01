قائمة الإكوادور - فالنسيا وهينكابي وكايسيدو على رأس الاختيارات النهائية لكأس العالم

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 16:04

كتب : FilGoal

يقود أنطونيو فالنسيا نجم مانشستر يونايتد السابق، قائمة منتخب الإكوادور في كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يوم 11 يونيو الجاري.

ويشارك فالنسيا صاحب الـ 36 عاما، لاعب رويال أنتويرب البلجيكي في كأس العالم للمرة الثالثة في مسيرته.

ويعد فالنسيا الهداف التاريخي لمنتخب الإكوادور برصيد 49 هدفا، ويحتل المركز الخامس في تاريخ أكثر اللاعبين من الأكوادور مشاركة في المباريات الدولية بـ 105 مباراة.

وتضم القائمة أسماء بارزة مثل بييرو هينكابي (أرسنال)، وويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، ومويسيس كايسيدو (تشيلسي)، وبريفيس إستوبينيان (ميلان).

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز (هوراكان) - مويسيس راميريز (كيفيسيا) - جونزالو فالي (إل دي كيتو).

في الدفاع: بييرو هينكابي (أرسنال) - ويليان باتشو (باريس سان جيرمان) - بيرفيس إستوبينان (ميلان) - فيليكس توريس (إنترناسيونال) - جويل أوردونيز (كلوب بروج) - جاكسون بوروزو (تيخوانا) - أنجيلو بريسيادو (أتلتيكو مينيرو).

لاعبو الوسط: مويسيس كايسيدو (تشيلسي) - آلان فرانكو (أتلتيكو مينيرو) - كيندري بايز (ريفر بليت) - بيدرو فيت (يونام) - جوردي ألسيفار (إنديبندينتي) - دينيل كاستيلو (ميتيلاند) - يايمار ميدينا (جينك).

الهجوم: إينر فالنسيا (باتشوكا) - جونزالو بلاتا (فلامينجو) - آلان ميندا (أتلتيكو مينيرو) - جون يبواه (فينيسيا) - كيفن رودريجيز (يونيون سان جيلواز) - جوردي كايسيدو (أطلس)، نيلسون أنجولو (سندرلاند) - أنتوني فالنسيا (رويال أنتويرب)، جيريمي أريفالو (شتوتجارت).

وخاض منتخب الإكوادور ودية أمام السعودية وحقق الفوز بهدفين لهدف، وسجل فالنسيا الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

ويلتقي منتخب الإكوادور أمام جواتيمالا يوم الأحد 7 يونيو في آخر تجاربه قبل المونديال.

ويتواجد منتخب الإكوادور في المجموعة الخامسة بكأس العالم إلى جانب كوت ديفوار، وكوراساو، وألمانيا.

كما يتواجد في القائمة كيندري بايز صاحب الـ 19 عاما لاعب تشيلسي المعار إلى ريفر بليت الأرجنتيني.

مباريات الإكوادور

كوت ديفوار 15 يونيو

كوراساو 21 يونيو

ألمانيا 25 يونيو

