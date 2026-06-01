مدرب الجزائر: نستهدف بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

أوضح فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر أن فريقه سيبذل كل ما في وسعه من أجل عبور مرحلة المجموعات بكأس العالم.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بجانب الأرجنتين والأردن والنمسا.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "سنحاول أن نكون أفضل من كل المنافسين الذين سنواجههم في المونديال. وبالطبع نمتلك أهدافا خاصة بنا".

وأضاف "نريد أن نصل إلى مباراتنا الأولى في أفضل جاهزية وبعدها سنلعب مباراة بمباراة وننتظر ما سيحدث".

وأتم "سنقدم كل شيء من أجل تفادي العودة إلى الديار بعد 3 مباريات، هدفنا بلوغ دور الـ16".

وأعلن بيتكوفيتش مدرب الجزائر قائمة فريقه التي ستشارك في كأس العالم 2026.

ويتواجد لوكا زيدان في حراسة المرمى، بينما يقود رياض محرز الاختيارات الهجومية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكا زيدان (غرناطة) -أسامة بنبوط (اتحاد العاصمة) - ميلفين ماستيل (استاد نيون) - عبد اللطيف رمضان (مولودية الجزائر).

الدفاع: رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا) - سمير شرقي (باريس) - ريان إيت نوري (مانشستر سيتي) - خاوين هدام (يونج بويز) - عيسى مندي (ليل) - رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند) - زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل) - أشرف عبادة (اتحاد العاصمة) - محمد أمين توجاي (الترجي).

الوسط: نبيل بنطالب (ليل) - هشام بودوي (نيس) - حسام عوار (اتحاد جدة) - فارس شايبي (آينتراخت فرانكفورت) - إبراهيم مازة (باير ليفركوزن) - ياسين تطراوي (شارلوا) - رامز زروقي (فيينورد).

الهجوم: محمد أمين عمورة (فولفسبورج) - نادر بنبوعلي (إتو) - عادل بولبينة (الدحيل) - فارس قدجيميس (فروسينوني) - أمين جويري (أولمبيك مارسيليا) - أنيس حج موسى (فيينورد) - رياض محرز (أهلي جدة).