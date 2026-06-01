بعد واقعة التعمري.. مدرب الأردن: تعرضنا للعقاب أمام سويسرا لعدم الالتزام بالتعليمات

تحدث المغربي جمال سلامي المدير الفني لمنتخب الأردن، عن واقعة موسى التعمري نجم الفريق خلال مواجهة سويسرا الودية.

وخسر منتخب الأردن برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب كيبون بارك بسويسرا استعدادا لمشاركة المنتخبين في كأس العالم 2026.

وطالب موسى التعمري نجم المنتخب الأردني، زملائه بالضغط على منافسه أثناء تنفيذ ضربة المرمى في الدقيقة 33 على خلاف تعليمات المدرب.

ونجح المنتخب السويسري في تسجيل الهدف الثاني في تلك اللحظة من خلال 3 تمريرات فقط من الحارس حتى سكنت شباك الأردن.

وقال سلامي في تصريحات عقب المباراة لموقع عين الصقر الأردني: "عدم الالتزام بتعليمات المدرب أدى لتعرضنا للعقاب من المنافس، وعلى اللاعبين أن يتبعوا التعليمات."

وأضاف مدرب الأردن "هذه المباراة فرصة لنا لتصحيح الأخطاء قبل انطلاق كأس العالم."

تقدم بريل إمبولو بالهدف الأول لسويسرا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء. وأضاف دان ندوي الهجف الثاني بالدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل جرانيت تشاكا الهدف الثالث لسويسرا من ركلة جزاء جديدة.

في الشوط الثاني أحرز عودة فاخوري لاعب بيراميدز هدف الأردن الوحيد بالدقيقة 52.

وأنهى كريستيان فاسناخت رباعية سويسرا بهف جديد بالدقيقة 79.

وسيلعب منتخب سويسرا بالمجموعة الثانية في كأس العالم مع قطر والبوسنة والهرسك وكندا.

بينما يقع منتخب الأردن بالمجموعة العاشرة مع الأرجنتين والجزائر والنمسا.