فياريال يعلن اسم مدربه الجديد
الإثنين، 01 يونيو 2026 - 14:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي فياريال الإسباني تعيين إينيجو بيريز كمدير فني للفريق حتى صيف 2029.
وأوضح النادي أنه سيقدم مدربه الجديد لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء.
ويقود بيريز فياريال خلفا لمارسيلينو جارسيا تورال الذي رحل مع نهاية الموسم بعد قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وخسر إينيجو بيريز نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مع رايو فايكانو على يد كريستال بالاس قبل أيام.
وبدأ بيريز - 38 عاما - مسيرته التدريبية في رايو فايكانو كمساعد لأندوني إيراولا، لكنه لم يتمكن من اللحاق به في إنجلترا لأسباب إدارية.
لاحقا تولى تدريب رايو فايكانو في فبراير 2024 عقب إقالة فرانسيسكو رودريجيز.
وكان بيريز قد اعتزل كرة القدم عام 2022 بعدما ارتدى قمصان أتلتيك بيلباو وهويسكا وريال مايوركا ونومانسيا وأوساسونا.
نرشح لكم
تقرير: برناردو سيلفا على استعداد للانتظار حتى يحسم برشلونة قرار ضمه موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا رسميا لضم ألفاريز مقابل 100 مليون يورو دي لا فوينتي: يامال سيكون جاهزا لمواجهة كاب فيردي سكاي: روديجر مستمر في ريال مدريد.. والإعلان الرسمي عقب الانتخابات سكاي: روديجير وقع عقده الجديد مع ريال مدريد.. وموعد الإعلان تحديد رباعي الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني تقرير: موناكو مهتم بضم كاسادو.. واللاعب لم يحسم قراره تقرير: موافقة فليك شرط الحسم لصفقة سيلفا.. وعرض مالي أفضل من أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
رومانو: موناكو قرر ضم فاتي بشكل نهائي 45 دقيقة | ميركاتو