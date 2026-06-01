فياريال يعلن اسم مدربه الجديد

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 14:57

كتب : FilGoal

جماهير فياريال

أعلن نادي فياريال الإسباني تعيين إينيجو بيريز كمدير فني للفريق حتى صيف 2029.

وأوضح النادي أنه سيقدم مدربه الجديد لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء.

ويقود بيريز فياريال خلفا لمارسيلينو جارسيا تورال الذي رحل مع نهاية الموسم بعد قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
"سيغيب لأسابيع".. سانتي أونا: قلق في معسكر فرنسا بسبب تفاقم إصابة ساليبا ارتفاع حصيلة المقبوض عليهم في أعمال الشغب خلال احتفالات سان جيرمان دافيدي أنشيلوتي يتولى تدريب ليل الفرنسي فان دايك: نستطيع تحقيق شيء مميز في كأس العالم.. ويتوج من يملك أفضل فريق وليس لاعبين

Image

وخسر إينيجو بيريز نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مع رايو فايكانو على يد كريستال بالاس قبل أيام.

وبدأ بيريز - 38 عاما - مسيرته التدريبية في رايو فايكانو كمساعد لأندوني إيراولا، لكنه لم يتمكن من اللحاق به في إنجلترا لأسباب إدارية.

لاحقا تولى تدريب رايو فايكانو في فبراير 2024 عقب إقالة فرانسيسكو رودريجيز.

وكان بيريز قد اعتزل كرة القدم عام 2022 بعدما ارتدى قمصان أتلتيك بيلباو وهويسكا وريال مايوركا ونومانسيا وأوساسونا.

فياريال إينيجو بيريز
نرشح لكم
تقرير: برناردو سيلفا على استعداد للانتظار حتى يحسم برشلونة قرار ضمه موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا رسميا لضم ألفاريز مقابل 100 مليون يورو دي لا فوينتي: يامال سيكون جاهزا لمواجهة كاب فيردي سكاي: روديجر مستمر في ريال مدريد.. والإعلان الرسمي عقب الانتخابات سكاي: روديجير وقع عقده الجديد مع ريال مدريد.. وموعد الإعلان تحديد رباعي الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني تقرير: موناكو مهتم بضم كاسادو.. واللاعب لم يحسم قراره تقرير: موافقة فليك شرط الحسم لصفقة سيلفا.. وعرض مالي أفضل من أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
قائمة الإكوادور - فالنسيا وهينكابي وكايسيدو على رأس الاختيارات النهائية لكأس العالم 3 دقيقة | في المونديال
مدرب الجزائر: نستهدف بلوغ ثمن نهائي كأس العالم 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد واقعة التعمري.. مدرب الأردن: تعرضنا للعقاب أمام سويسرا لعدم الالتزام بالتعليمات 31 دقيقة | في المونديال
رومانو: موناكو قرر ضم فاتي بشكل نهائي 45 دقيقة | ميركاتو
سلوت: كنت أعرف مطالب ليفربول منذ اليوم الأول.. وأغادر والنادي في المكان الذي يستحقه 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فياريال يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الدوري الإسباني
"سيغيب لأسابيع".. سانتي أونا: قلق في معسكر فرنسا بسبب تفاقم إصابة ساليبا ساعة | في المونديال
ارتفاع حصيلة المقبوض عليهم في أعمال الشغب خلال احتفالات سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530118/فياريال-يعلن-اسم-مدربه-الجديد