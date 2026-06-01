فياريال يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي فياريال الإسباني تعيين إينيجو بيريز كمدير فني للفريق حتى صيف 2029.

وأوضح النادي أنه سيقدم مدربه الجديد لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء.

ويقود بيريز فياريال خلفا لمارسيلينو جارسيا تورال الذي رحل مع نهاية الموسم بعد قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وخسر إينيجو بيريز نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مع رايو فايكانو على يد كريستال بالاس قبل أيام.

وبدأ بيريز - 38 عاما - مسيرته التدريبية في رايو فايكانو كمساعد لأندوني إيراولا، لكنه لم يتمكن من اللحاق به في إنجلترا لأسباب إدارية.

لاحقا تولى تدريب رايو فايكانو في فبراير 2024 عقب إقالة فرانسيسكو رودريجيز.

وكان بيريز قد اعتزل كرة القدم عام 2022 بعدما ارتدى قمصان أتلتيك بيلباو وهويسكا وريال مايوركا ونومانسيا وأوساسونا.