بعد حل أزمة التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يطير إلى أمريكا الشمالية

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 13:08

كتب : FilGoal

ستغادر بعثة منتخب جنوب إفريقيا يوم الاثنين إلى أمريكا الشمالية بعد تذليل كل العقبات التي تتعلق بالتأشيرات الخاصة ببعض اللاعبين والمسؤولين.

وذلك بعدما فشلت البعثة في مغادرة البلاد نحو المكسيك للمشاركة في كأس العالم بسبب أزمة في التأشيرات يوم الأحد.

وجاء بيان الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم على النحو التالي:

سيغادر منتخب جنوب إفريقيا إلى المكسيك يوم الاثنين بعد تأمين تأشيرات السفر لجميع اللاعبين يوم الأحد 31 مايو 2026.

عقد الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا مساء الأحد 31 مايو 2026، حيث ناقش الأعضاء عددًا من القضايا المتعلقة بتأخر سفر المنتخب إلى المكسيك.

وكُشف خلال الاجتماع أن التأشيرات المتبقية تخص 4 أفراد فقط من بعثة المنتخب، إلا أن الاتحاد يعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان سفرهم أيضًا إلى أمريكا الشمالية.

ورغم أن تأخر إصدار التأشيرات تسبب في فقدان المنتخب يومًا مهمًا من برنامج السفر والاستعدادات، فإن الاتحاد يرى أن المشكلة قد حُلّت إلى حد كبير، وأن خطط المنتخب الخاصة بكأس العالم لا تزال تسير وفق المسار المرسوم.

ويعتذر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم للجماهير في البلاد عن هذا التأخير غير المتوقع في ترتيبات السفر، كما يتوجه بالشكر إلى وزارة العلاقات الدولية والتعاون على مساعدتها، وإلى القنصلية الأمريكية في جوهانسبرج التي بذلت جهودًا استثنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع لضمان إصدار التأشيرات لجميع اللاعبين.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا المباراة الافتتاحية للمونديال أمام منتخب المكسيك المضيف على ملعب أزتيكا يوم 11 يونيو.

وكان من المقرر أن يغادر المنتخب الجنوب إفريقي على ⁠متن طائرة خاصة صباح الأحد نحو معسكره التدريبي في المكسيك، لكن أزمة التأشيرات حالت دون ذلك.

تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى رفقة المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية.

وجاءت قائمة البافانا بافانا

حراسة المرمى

رونوين ويليامز – صنداونز

ريكاردو جوس – سيويليلي

سيبهو تشايني – أورلاندو بايرتس

الدفاع

خوليسو موداو – صنداونز

ثابانج ماتولودي – بولوكواني سيتي

كاموجيلو سيبيليبيلي – أورلاندو بايرتس

أوبري موديبا – صنداونز

أولويثو ماخانيا – سينسيناتي الأمريكي

برادلي كروس – كايزر تشيفز

ساموكيلو كابيني – مولده السويدي

خولوماني نداماني – صنداونز

مبيكيزيلي مبوكازي – شيكاغو فاير الأمريكي

إيمي أوكون – هانوفر الألماني

نكوسيناثي سيبيسي – أورلاندو بايرتس

لاعبو الوسط

تيبوهو موكوينا – صنداونز

سبيهليلو سيثولي – تونديلا البرتغالي

جايدن آدامز – صنداونز

ثالينتي مباثا – أورلاندو بايرتس

الهجوم

لايل فوستر – بيرنلي الإنجليزي

إكرام راينرز – صنداونز

ريليبوهيل موفوكينج – أورلاندو بايرتس

تشيبانج موريمي – أورلاندو بايرتس

إيفيدنس ماكجوبا – أورلاندو بايرتس

ثيمبا زواني – صنداونز

أوسوين أبوليس – أورلاندو بايرتس

ثابيلو ماسيكو – ليماسول القبرصي

المكسيك كأس العالم جنوب إفريقيا
