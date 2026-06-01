قائمة العراق - أيمن حسين والحمادي على رأس اختيارات كأس العالم

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 12:54

كتب : FilGoal

استقبال حاشد لمنتخب العراق

يتواجد الثنائي أيمن حسين وعلي الحمادي على رأس قائمة منتخب العراق لخوض كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب العراق لكأس العالم بعد الفوز على بوليفيا 2-1 في الملحق العالمي.

وأكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب العراق في المجموعة التاسعة رفقة كل من: فرنسا – السنغال – النرويج.

وجاءت قائمة منتخب العراق لكأس العالم كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل - فهد طالب - جلال حسن

الدفاع: ريبين سولاقا - مناف يوسف - أكام هاشم - زيد تحسين - فرانس بطرس - حسين علي - ميرخاس دوسكي - أحمد يحيى - مصطفى سعدون

الوسط: أمير المعماري - كيفين يعقوب - زيدان إقبال - يوسف الأمين - زيد إسماعيل - أيمار شير - أحمد قاسم - إبراهيم بايش - ماركو فرج

الهجوم: علي الحمادي - أيمن حسين - علي يوسف - مهند علي.

