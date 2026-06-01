علي سليمان: تلقيت عروضا كثيرة.. وجماهير إريتريا تشجع مصر منذ جيل أبو تريكة

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 12:34

كتب : FilGoal

كشف علي سليمان مهاجم كهرباء الإسماعيلية، عن تلقيه عدد من العروض المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح سليمان في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "تلقيت عروضا كثيرة، وموافقة الإدارة شرط لرحيلي عن النادي."

وأضاف "سعيد بوجودي في كهرباء الإسماعيلية، وأدرس مع الإدارة العروض المقدمة لي."

وأكمل المهاجم الإريتري "يتبقى موسما في عقدي مع كهرباء الإسماعيلية، أشكر كهرباء الإسماعيلية لتعبهم ومجهودهم معي."

وسجل علي سليمان 12 هدفا الموسم الماضي، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، بفارق هدف وحيد عن متصدر ترتيب الهدافين أحمد ياسر ريان.. تعرف على جدول الهدافين بـ الضغط هنا

وتحدث علي سليمان عن بداياته مع كرة القدم "لعبت في إريتريا وحصلت على هداف الدوري مرتين لأنضم للمنتخب."

وعن طريقة انتقاله إلى الدوري المصري، قال "تلقيت عرضين من مصر، الأول من بتروجت، ولكني اخترت الانضمام إلى كهرباء الإسماعيلية."

وتابع "أجيد اللعب بقدمي اليسرى، وفي المنتخب الإريتري ألعب في مركز المهاجم، وأجيد اللعب على الجناح وفي كل مراكز الهجوم."

وتابع "جمهور الكرة في إريتريا يحب ويشجع المنتخب المصري منذ جيل أبو تريكة، وكذلك يتابعون لاعبين في الجيل الحالي مثل زيزو، ونتابع ليفربول بسبب محمد صلاح."

وعن أفضل مهاجم في الدوري المصري، اختار "بيزيرا، وعدي الدباغ"، فيما اختار محمود حسن تريزيجية أفضل لاعب مصري في الدوري معللا ذلك بأنه يصنع ويسجل ويصنع الفارق مع فريقه.

وعن فرص المنتخبات العربية والإفريقية في كأس العالم، رد "المنتخبان المغربي والمصري يستطيعان تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم، وأتمنى لهم التوفيق.

وأتم "المنتخب السنغالي يمتلك منتخبا قويا في إفريقيا، ولكن في كأس العالم لا يظهرون بنفس المستوى."

وهبط كهرباء الإسماعيلية إلى دوري المحترفين بعد احتلاله المركز الـ 11 برصيد 32 نقطة.

