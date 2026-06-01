رافينيا: أنا أكثر جاهزية ذهنيا قبل هذه النسخة من كأس العالم.. ونحتاج لتحسين الدفاع

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 12:21

كتب : FilGoal

رافينيا - البرازيل ضد بنما

يشعر رافينيا لاعب منتخب البرازيل بجاهزية أكبر قبل خوض كأس العالم مقارنة بالنسخة الماضية.

رافينيا

النادي : برشلونة

البرازيل

وتغلب منتخب البرازيل على بنما بستة أهداف مقابل هدفين قبل أيام من مواجهة مصر وديا فجر يوم 7 يونيو الجاري.

وقال رافينيا عبر شبكة جلوبو "أشعر أنني أفضل بكثير من الناحية الذهنية والفنية قبل هذه النسخة من كأس العالم، وأنا مستعد لتحمل مسؤولية هذا القميص".

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة مصر.. البرازيل تكتسح بنما بسداسية وديا الدرندلي: بعثة مصر في أمريكا تسير بشكل رائع.. وبعض المسافرين سيعودون عقب مواجهة البرازيل موعد مران منتخب مصر استعدادا لودية البرازيل أون سبورت تحصل على حقوق بث لقاء مصر والبرازيل

وتابع "المنافسة داخل الفريق صحية، والمدرب يختار 11 لاعبا فقط، ومن الطبيعي أن يغضب البعض، لكن هذا أمر جيد ويزيد من الرغبة".

وأوضح لاعب برشلونة "نحترم قرارات المدرب، وكل لاعب هنا قادر على التواجد في التشكيل الأساسي، القرار في النهاية يعود للجهاز الفني".

وشدد رافينيا "إذا تمكنا من الدفاع كفريق واحد سيكون من الصعب على أي منتخب التفوق علينا".

وأضاف "نمتلك أفضل المهاجمين في العالم، لكن علينا تحسين العمل الدفاعي خاصة من الخط الأمامي، وأن يساعد الجميع بعضهم البعض".

أما عن الفوز على بنما في ماراكانا فأجاب "إنهاء الاستعدادات في البرازيل أمام جماهيرنا كان أمرا مميزا للغاية".

واختتم رافينيا تصريحاته "منذ وصولنا إلى المعسكر نشعر وكأننا بالفعل في كأس العالم، وهذه هي العقلية التي نحتاجها".

وسجل فينيسيوس جونيور وكاسيميرو هدفي البرازيل في الشوط الأول بالدقيقتين 1 و30، بينما سجل ماتيوس كونيا بالخطأ في مرماه الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني نجح الفريق البديل في تسجيل 4 أهداف عن طريق كل من رايان ولوكاس باكيتا وإيجور تياجو من ركلة جزاء ودانيلو في الدقائق 53 و60 و63 و81 على الترتيب.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة مصر في مباراة ودية أخيرة قبل انطلاق مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب، بينما يفتتح منتخب بنما مبارياته بمواجهة غانا.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب وهايتي وأسكتلندا.

بينما بنما في المجموعة 12 والتي تضم منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا.

البرازيل رافينيا كأس العالم
نرشح لكم
ميسي يصل أمريكا وينضم لمعسكر الأرجنتين قبل كأس العالم أنشيلوتي: الفوز على بنما يمنحنا الثقة.. ولم أستقر على التشكيل بنسبة 100% بوكيتينو: الفوز على السنغال يمنح جماهير أمريكا الثقة قبل كأس العالم قائمة المكسيك - أوتشوا يخوض كأس العالم السادس بعد تواجده في اختيارات أجيري النهائية قائمة السعودية - استبعاد هوساوي وأبو الشامات من الاختيارات النهائية عزام: فيفا يراجع مصروفات اتحاد الكرة 3 مرات سنويا.. وكل "مليم" مسند بالورق منتخب مصر يخوض مرانه الأول في أمريكا ثنائية غير كافية من ماني.. أمريكا تهزم السنغال في مباراة ودية مثيرة قبل كأس العالم
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا رسميا لضم ألفاريز مقابل 100 مليون يورو 5 دقيقة | ميركاتو
قائمة العراق - أيمن حسين والحمادي على رأس اختيارات كأس العالم 14 دقيقة | الوطن العربي
اتحاد الكرة: غلق باب التقدم للحصول على رخصة الموسم الجديد.. واللجنة تفحص المستندات 15 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - ثنائي الأهلي المحترف ضمن الفريق الثاني بالدوري الإفريقي 18 دقيقة | كرة سلة
ميسي يصل أمريكا وينضم لمعسكر الأرجنتين قبل كأس العالم 29 دقيقة | في المونديال
أنشيلوتي: الفوز على بنما يمنحنا الثقة.. ولم أستقر على التشكيل بنسبة 100% 33 دقيقة | في المونديال
علي سليمان: تلقيت عروضا كثيرة.. وجماهير إريتريا تشجع مصر منذ جيل أبو تريكة 34 دقيقة | الدوري المصري
رافينيا: أنا أكثر جاهزية ذهنيا قبل هذه النسخة من كأس العالم.. ونحتاج لتحسين الدفاع 47 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530102/رافينيا-أنا-أكثر-جاهزية-ذهنيا-قبل-هذه-النسخة-من-كأس-العالم-ونحتاج-لتحسين-الدفاع