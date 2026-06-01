رافينيا: أنا أكثر جاهزية ذهنيا قبل هذه النسخة من كأس العالم.. ونحتاج لتحسين الدفاع

يشعر رافينيا لاعب منتخب البرازيل بجاهزية أكبر قبل خوض كأس العالم مقارنة بالنسخة الماضية.

وتغلب منتخب البرازيل على بنما بستة أهداف مقابل هدفين قبل أيام من مواجهة مصر وديا فجر يوم 7 يونيو الجاري.

وقال رافينيا عبر شبكة جلوبو "أشعر أنني أفضل بكثير من الناحية الذهنية والفنية قبل هذه النسخة من كأس العالم، وأنا مستعد لتحمل مسؤولية هذا القميص".

وتابع "المنافسة داخل الفريق صحية، والمدرب يختار 11 لاعبا فقط، ومن الطبيعي أن يغضب البعض، لكن هذا أمر جيد ويزيد من الرغبة".

وأوضح لاعب برشلونة "نحترم قرارات المدرب، وكل لاعب هنا قادر على التواجد في التشكيل الأساسي، القرار في النهاية يعود للجهاز الفني".

وشدد رافينيا "إذا تمكنا من الدفاع كفريق واحد سيكون من الصعب على أي منتخب التفوق علينا".

وأضاف "نمتلك أفضل المهاجمين في العالم، لكن علينا تحسين العمل الدفاعي خاصة من الخط الأمامي، وأن يساعد الجميع بعضهم البعض".

أما عن الفوز على بنما في ماراكانا فأجاب "إنهاء الاستعدادات في البرازيل أمام جماهيرنا كان أمرا مميزا للغاية".

واختتم رافينيا تصريحاته "منذ وصولنا إلى المعسكر نشعر وكأننا بالفعل في كأس العالم، وهذه هي العقلية التي نحتاجها".

وسجل فينيسيوس جونيور وكاسيميرو هدفي البرازيل في الشوط الأول بالدقيقتين 1 و30، بينما سجل ماتيوس كونيا بالخطأ في مرماه الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني نجح الفريق البديل في تسجيل 4 أهداف عن طريق كل من رايان ولوكاس باكيتا وإيجور تياجو من ركلة جزاء ودانيلو في الدقائق 53 و60 و63 و81 على الترتيب.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة مصر في مباراة ودية أخيرة قبل انطلاق مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب، بينما يفتتح منتخب بنما مبارياته بمواجهة غانا.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب وهايتي وأسكتلندا.

بينما بنما في المجموعة 12 والتي تضم منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا.