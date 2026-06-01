أبولا: خلاف في المفاوضات بين ماركو سيلفا وبنفيكا.. وفولام يقدم عرضا ماليا أكبر

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 12:03

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن تفاصيل مفاوضات نادي بنفيكا، مع ماركو سيلفا لتولي تدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

وينتهي عقد سيلفا مع فولام الشهر الجاري، بعد 5 سنوات قضاهم مع نادي فولام.

وأنهى فولام الموسم الماضي في المركز الـ 11 برصيد 52 نقطة.

وذكرت صحيفة أبولا: "ماركو سيلفا الخيار الأول لـ روي كوستا رئيس النادي لتولي تدريب فريق بنفيكا."

وأشارت الصحيفة "لا تزال المفاوضات جارية، في ظل وجود خلاف حول هيكل كرة القدم في النادي."

وذكرت تفاصيل الخلاف "سيلفا يريد أن يكون له رأي قوي في بناء الفريق والتخطيط للموسم المقبل، وينتظر ضمانات أقوى بشأن المشروع الرياضي وقدرة النادي على الاستثمار."

وأضافت الصحيفة تفاصيل العرض المالي المقدم من النادي البرتغالي "عرض بنفيكا أقل من العرض المقدم من فولام لاستمراره مع الفريق وإن كان يتضمن آليات مصممة لتقليص الفجوة."

ووقّع جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا، عقود تدريب ريال مدريد حتى يونيو 2029.

وسيتم تفعيل العقد بعد يوم 7 يونيو المقبل عقب انتخابات ريال مدريد حال فاز فلورنتينو بيريز برئاسة النادي

ولذلك فأن مورينو ينتظر نتيجة الانتخابات لمعرفة موقفه من تدريب الفريق الملكي من عدمه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عرض فيه بنفيكا عقدا لتمديد تعاقد البرتغالي، وحينها قال مورينيو في مؤتمر صحفي: "لا أعرف إن كنت سأستمر أم لا، عندما أعرف سأعلن ذلك، هناك إمكانية للبقاء بالفعل".

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن ريال مدريد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا والبالغ 3 ملايين يورو من أجل التعاقد مع الفريق البرتغالي.

ويحظى سيلفا بتقدير كبير في إنجلترا.

وقدّم نادي فولهام عرضاً لضمه حتى عام 2030، وكشف للمدرب عن استعداده لاستثمار مبالغ كبيرة في فترة الانتقالات القادمة لتعزيز قدرته التنافسية.

وحصل بنفيكا على المركز الثالث الموسم المنتهي في الدوري البرتغالي برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن البطل بورتو.

