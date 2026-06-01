بعد 24 عاما في الدوري الإنجليزي.. جيمس ميلنر يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن المخضرم جيمس ميلنر لاعب وسط برايتون يوم الاثنين اعتزال كرة القدم.

ولعب مع 7 أندية مختلفة على مدار 24 عامًا في الدوري الإنجليزي.

ميلنر هو أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 664 مباراة.

وسجل 58 هدفًا خلال مسيرته الطويلة مع الأندية الإنجليزية.

وحقق لاعب ليفربول السابق 13 لقبًا طوال مسيرته على مستوى الأندية.

في فبراير الماضي، حصل جيمس ميلنر على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وذلك عندما أصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي عبر تاريخ المسابقة برصيد 654 مباراة وكسر الرقم القياسي.

إلى جانب ذلك حقق اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا رقمين قياسيين آخرين.

إذ بات يحمل الرقم القياسي لأطول فترة زمنية بين أول وآخر هدف له في الدوري الإنجليزي (22 عامًا و248 يومًا).

وكذلك لأكبر عدد من المواسم المتتالية التي شارك فيها في الدوري (24 موسمًا).

إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرعين في الدرع الخيرية، أضاف جيمس ميلنر إلى سجله 3 ألقاب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحطم ميلنر رقم جاريث باري وأصبح الأكثر خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي برصيد 654 مباراة.

وجاءت مباريات ميلنر بواقع مع الأندية:

230 مع ليفربول

147 مع مانشستر سيتي

100 مع أستون فيلا

94 مع نيوكاسل

48 مع ليدز يونايتد

39 مع برايتون

وخاض ميلنر أول مباراة له في الدوري الإنجليزي في نوفمبر 2002.

وواجه أو تزامل ميلنر مع 49% من اللاعبين في الدوري الإنجليزي تاريخيا منذ بدايته في 1992-93.

ويعد هو أكثر لاعب تدرب تحت أسماء مختلفة في مسيرته بالدوري الإنجليزي إذ قاده فنيا 21 مدربا.

وخلّد صاحب الـ 40 عاما اللحظة بارتداء حذاء كُتب عليه 654 في إشارة لعدد المباريات التي خاضها.

ويعد هو ثاني أكبر لاعب سجل هدفا في الدوري الإنجليزي بعمر 39 عاما و239 يوما عندما سجل ضد مانشستر سيتي في بداية الموسم الجاري.