الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الألماني
الإثنين، 01 يونيو 2026 - 11:26
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الألماني عن تصميم الكرة التي ستلعب بها مباريات الموسم الجديد 2026-2027.
ويأتي تصميم الكرة الجديدة من شركة أديداس.
ويغلب اللون الأبيض على كرة الموسم الجديد مع تواجد بعض الأجزاء بالأحمر والأسود والذهبي.
ومن المنتظر أن تبدأ النسخة الجديدة من الدوري الألماني بشهر أغسطس المقبل وأن تنتهي بشهر مايو 2027.
وتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني في الموسم المنصرم.
وحسم البافاري لقب الدوري الألماني منذ الجولة 30، قبل 4 جولات من النهاية.
ووصل بايرن ميونيخ إلى اللقب رقم 35 في تاريخه وحقق الدوري للموسم الثاني على التوالي.
