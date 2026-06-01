قائمة المكسيك - أوتشوا يخوض كأس العالم السادس بعد تواجده في اختيارات أجيري النهائية

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب المكسيك قائمة فريقه النهائية التي ستشارك في كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وشهدت القائمة تواجد راؤول خيمينيز لاعب فولام، وسانتياجو خيمينيز لاعب ميلان مع الحارس المخضرم جييرمو أوتشوا حارس مرمى ليماسول.

ويدخل جييرمو أوتشوا قائمة منتخب المكسيك للمرة السادسة في كأس العالم، وخاض المشاركة الأولى بكأس العالم 2006، و2010، و2014 مع 2018، و2022، وسيشارك للمرة السادسة في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة استبعاد جيرمان بيرترامي مهاجم إنتر ميامي.

وجاءت قائمة المكسيك النهائية كالآتي:

حراسة المرمى: كارلوس أسيفيدو (سانتوس لاجونا) - جييرمو أوتشوا (إيه إي إل ليماسول) - راؤول رانخيل (تشيفاس).

الدفاع: خورخي سانشيز (باوك) - سيزار مونتيس (لوكوموتيف موسكو) - إدسون ألفاريز (فنربخشة) - يوهان فاسكيز (جنوى) - إريك ليرا (كروز أزول) - لويس رومو (تشيفاس) - إسرائيل رييس (أمريكا) - ماتيو تشافيز (ألكمار) - خيسوس جاياردو (تولوكا).

الوسط: ألفارو فيدالجو (ريال بيتيس) - أوربيلين بينيدا (آيك أثينا) - أوبيد فارجاس (أتلتيكو مدريد) - جيلبرتو مورا (تيخوانا) - سيزار هويرتا (أندرلخت) - لويس تشافيز (دينامو موسكو) - بريان جوتيريز (تشيفاس) -روبرتو ألفارادو (تشيفاس).

الهجوم: راؤول خيمينيز (فولام) - أليكسيس فيجا (تولوكا) - سانتياجو خيمينيز (ميلان) - أرماندو جونزاليس (تشيفاس) - جوليان كينيونيس (القادسية) - جييرمو مارتينيز (بوماس).

ويقع منتخب المكسيك في المجموعة الأولى التي تضم كل من: جنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية مع التشيك.

ويخوض منتخب المكسيك افتتاح كأس العالم 2026 أمام جنوب إفريقيا، في افتتاح مكرر لكأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.

