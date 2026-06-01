الاتفاق السعودي يعلن رحيل كوكا

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 10:56

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - الاتفاق

أعلن نادي الاتفاق السعودي رحيل مهاجمه المصري أحمد حسن "كوكا" بنهاية عقده.

وينتهي عقد كوكا مع الاتفاق هذا الصيف.

وقرر النادي السعودي عدم التجديد مع كوكا.

ولم يشارك كوكا كثيرا منذ انضمامه إلى الاتفاق مطلع موسم 2025-2026.

وظهر مهاجم سبورتنج براجا السابق في 15 مباراة فقط مع الاتفاق هذا الموسم، بمجموع دقائق بلغ 722 دقيقة.

واكتفى كوكا بتسجيل هدفين فقط بقميص الاتفاق، أحدهما في الدوري، والآخر في الكأس.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 33 عاما مسيرته الكروية في الأهلي.

ورحل كوكا عن الأهلي عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عاما.

وظل المهاجم المصري منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة لوهافر وساهم في تجنب فريقه الهبوط.

يذكر أن نادي نيوم السعودي أعلن رحيل مدافعه المصري أحمد حجازي بنهاية عقده.

