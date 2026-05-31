"بصمة ستبقى في الذاكرة".. نيوم يعلن رحيل أحمد حجازي

الأحد، 31 مايو 2026 - 23:51

كتب : FilGoal

أعلن نادي نيوم رحيل المصري أحمد حجازي عن صفوف الفريق بعد انتهاء تعاقده.

وكتب حساب النادي على X "بصمة ستبقى في الذاكرة، شكرا أحمد حجازي على كل ما قدمته".

وانتقل حجازي - 35 عاما - إلى نيوم قبل موسمين بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وقاد الدولي المصري فريقه للتأهل من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

فيما أنهى الفريق موسم 2025-2026 من الدوري السعودي في المركز الثامن.

قبل أيام، ذكرت جريدة الرياضية أن حجازي دخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة في منصب إداري.

وسبق وأن لعب أحمد حجازي رفقة اتحاد جدة وتوج معهم بلقب الدوري السعودي.

وكشف التقرير أن إدارة اتحاد جدة قد بدأت خطوات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للفريق الأول.

ويأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني والإداري ودعم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والمعرفة بتاريخ النادي.

وأشار التقرير إلى أن اتحاد جدة وضع أحمد حجازي ومحمد أمين مساعد مدرب المنتخب السعودي السابق ضمن خططه للانضمام إلى الجهاز الفني بعد كأس العالم.

كما دخل حمد المنتشري المدافع السابق في قائمة الهيكل الإداري الجديد إذ تقرر إيفاده إلى دورة متخصصة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم أكتوبر المقبل.

ويسعى اتحاد جدة لتأهيل كوادر ضمن خطته لتطوير العمل الإداري داخل النادي.

ولم يتضح المنصب المرشح له أحمد حجازي حتى الآن.

