على منتخب مصر الحذر.. اليابان تستغل قانون التبديلات الجديد وتسجل في مرمى ايسلندا

الأحد، 31 مايو 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

كوكي أوجاوا - اليابان ضد أيسلندا

حقق منتخب اليابان فوزا وديا على ايسلندا بهدف دون رد.

المباراة أقيمت على ملعب MUFG باليابان.

وشهدت المباراة أول تطبيق فعلي لقانون التبديلات الجديد الذي سيتم تطبيقه خلال كأس العالم 2026.

القرار ينص على أن يخرج اللاعب من الملعب وقت التبديل خلال 30 ثانية فقط وإلا سيلعب فريقه منقوصا عدديا لمدة دقيقة قبل نزول بديله.

الأمر حدث بالفعل خلال الدقيقة 85 من المباراة عندما تأخر هيلنسون لاعب ايسلندا في الخروج من الملعب، ليقرر حكم المباراة استئناف اللعب دون نزول بديله بورفالدسون.

وخلال الفترة التي لعب فيها منتخب ايسلندا ناقص العدد، تمكن منتخب اليابان من تسجيل هدف الفوز برأسية من كوكي أوجاوا، ليكون منتخب اليابان أول من يستغل عقوبة تأخير التبديلات للفرق المنافسة.

وبذلك سيكون لاعبي منتخب مصر وجميع المنتخبات المشاركة في البطولة على حذر من إهدار الوقت أثناء التبديلات لتجنب اللعب بنقص عددي.

وتستعد اليابان للمشاركة في كأس العالم حيث تتواجد في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا والسويد وتونس، على أن تستهل مشوارها بمواجهة هولندا يوم 14 يونيو.

يذكر أن منتخب أيسلندا لم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

