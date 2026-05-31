سكاي: روديجير وقع عقده الجديد مع ريال مدريد.. وموعد الإعلان

وقع أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد على عقده الجديد مع النادي الإسباني وفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأشارت سكاي إلى أن روديجير قد وقع على عقدا جديدا لمدة موسم إضافي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تجديد العقد عقب نهاية انتخابات رئاسة النادي.

ويستمر ريال مدريد على نفس النهج بتجديد عقد أي لاعب يتم الـ 30 من عمره بموسم بعد موسم وليس بعقود طويلة.

ويأتي تجديد رودريجير في الوقت الذي أعلن فيه ريال مدريد رحيل كل من ديفيد ألابا وداني كارباخال بعد انتهاء عقدهما.

وانضم روديجير لريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2022 في صفقة انتقال حر.

وخاض منذ ذلك الحين 182 مباراة وتوج بـ 8 ألقاب من بينها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا موسم 2023-24.

وعانى الألماني المخضرم من الإصابة طيلة هذا الموسم في الركبة والساق إذ اكتفى بالمشاركة في 26 مباراة فقط.

ويستعد روديجير للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 خلال الأيام المقبلة.