تحديد رباعي الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني

اكتملت عدد الفرق المتأهلة للملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأقيمت اليوم الأحد، مباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وخلال الجولة، فاز كاستيون على إيبار بهدفين مقابل هدف، وفاز ملقا على ريال سرقطسة بهدفين دون رد.

وحقق بورجوس الفوز على أندورا بهدف دون رد, وبنفس النتيجة فاز ألميريا على بلد الوليد.

وفي المباراة الأخيرة فاز لاس بالماس على ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين مقابل هدف.

بتلك النتائج حسمت المراكز المؤهلة للملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى من المركز الثالث وحتى السادس.

وسيشارك في الملحق كل من ألميريا وملقا ولاس بالماس وكاستيون.

بينما فشل بورجوس وإيبار من الوصول للملحق بالجولة الأخيرة.

وسيلعب الرباعي في مباريات ذهاب وإياب في نصف نهائي، قبل أن يلتقي الفائزان في المباراة النهاية لتحديد المتأهل الثالث لدوري الدرجة الأولى.

وكان راسينج سانتاندير قد حسم أول مركز مؤهل للدرجة الأولى بعد احتلال صدارة الدوري الإسباني، بينما حصل ديبورتيفو لاكورونيا على المركز الثاني ليصعد هو الآخر بشكل مباشر.