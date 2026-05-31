اختيار كفاراتسخيليا كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

الأحد، 31 مايو 2026 - 19:46

كتب : FilGoal

كفارتسخيليا - باريس سان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اختيار كفيتشا كفارتسخيليا كأفضل لاعب في الموسم بدوري أبطال أوروبا.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق وحصل كفارتسخيليا على ركلة الجزاء التي سجل منها ديمبيلي هدف باريس في المباراة.

وحصل اللاعب الجورجي صاحب الـ 25 عاما على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وشارك كفاراتسخيليا في 16 مباريات خلال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا وسجل 10 أهداف وصنع 7 آخرين.

بينما حصل أردا جولر لاعب ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

كما كشفت يويفا عن التشكيل المثالي للبطولة وجاء كالتالي:

الحارٍس: دافيد رايا.

الدفاع: ماركوس لورينتي - ماركينيوس - جابرييل ميجاليس - نونو مينديز.

الوسط: ميكيل أوليسي - ديكلان رايس - فيتينيا - كفيتشا كفارتسخيليا.

الهجوم: عثمان ديمبيلي - هاري كين.

