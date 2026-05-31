ليفربول يعلن رحيل إبراهيما كوناتي

أعلن نادي ليفربول رحيل لاعبه إبراهيما كوناتي عن الفريق.

إبراهيما كوناتي النادي : ليفربول ليفربول

وينتهي تعاقد كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم المنقضي وأصبح من حق اللاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وأشار ليفربول إلى أن المدافع الفرنسي صاحب الـ 27 عاما سيرحل بعد فشل النادي في تمديد عقده.

وسيشارك كوناتي مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026.

ويلفت كوناتي نظر العديد من الأندية الكبرى وأبرزها ريال مدريد لضمه.

كوناتي انضم إلى ليفربول في 2021 قادما من لايبزج.

وشارك كوناتي في 183 مباراة بقميص ليفربول وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وخلال الموسم المنقضي لعب كوناتي 51 مباراة بقميص ليفربول وسجل هدفين.

وتوج كوناتي مع ليفربول خلال 5 مواسم بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس المجتمع الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.