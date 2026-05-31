سلة - أهلي بنغازي يفوز على الأهلي ويحصد برونزية BAL

حصل أهلي بنغازي على الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وفاز أهلي بنغازي على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 106-98.

المباراة شهدت غياب كل من زاك لوفتون ونوني أوموت وعمرو زهران وإيهاب أمين عن صفوف الأهلي.

أهلي بنغازي تقدم في النتيجة منذ بداية المباراة وأنهى الربع الأول بنتيجة 25-23.

في الربع الثاني استمر تقدم أهلي بنغاي والذي وسع الفارق إلى 20 نقطة قبل أن يتقلص مع نهايته ويصل إلى نتيحة 52-38.

الربع الثالث كان هو الأفضل للأهلي المصري والذي قلص الفارق خلاله إلى 4 نقاط فقط لينتهي بنتيجة 77-37.

وفي الربع الأخير نجح الأهلي في تقليص الفارق إلى نقطتين قبل أن يوسعه أهلي بنغازي من جديد وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 106-98.

ويلعب عاصم مرعي لاعب منتخب مصر ضمن صفوف أهلي بنغازي خلال البطولة.

وسيلعب تايجرز الرواندي مع بترو دي لواندا الأنجولي في المباراة النهائية والتي ستقام بعد قليل.