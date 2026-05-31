سلة - أهلي بنغازي يفوز على الأهلي ويحصد برونزية BAL

الأحد، 31 مايو 2026 - 18:28

كتب : FilGoal

نوني أوموت - فريق الأهلي كرة سلة

حصل أهلي بنغازي على الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وفاز أهلي بنغازي على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 106-98.

المباراة شهدت غياب كل من زاك لوفتون ونوني أوموت وعمرو زهران وإيهاب أمين عن صفوف الأهلي.

أهلي بنغازي تقدم في النتيجة منذ بداية المباراة وأنهى الربع الأول بنتيجة 25-23.

في الربع الثاني استمر تقدم أهلي بنغاي والذي وسع الفارق إلى 20 نقطة قبل أن يتقلص مع نهايته ويصل إلى نتيحة 52-38.

الربع الثالث كان هو الأفضل للأهلي المصري والذي قلص الفارق خلاله إلى 4 نقاط فقط لينتهي بنتيجة 77-37.

وفي الربع الأخير نجح الأهلي في تقليص الفارق إلى نقطتين قبل أن يوسعه أهلي بنغازي من جديد وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 106-98.

ويلعب عاصم مرعي لاعب منتخب مصر ضمن صفوف أهلي بنغازي خلال البطولة.

وسيلعب تايجرز الرواندي مع بترو دي لواندا الأنجولي في المباراة النهائية والتي ستقام بعد قليل.

