سلة - أهلي بنغازي يفوز على الأهلي ويحصد برونزية BAL
الأحد، 31 مايو 2026 - 18:28
كتب : FilGoal
حصل أهلي بنغازي على الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.
وفاز أهلي بنغازي على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 106-98.
المباراة شهدت غياب كل من زاك لوفتون ونوني أوموت وعمرو زهران وإيهاب أمين عن صفوف الأهلي.
أهلي بنغازي تقدم في النتيجة منذ بداية المباراة وأنهى الربع الأول بنتيجة 25-23.
في الربع الثاني استمر تقدم أهلي بنغاي والذي وسع الفارق إلى 20 نقطة قبل أن يتقلص مع نهايته ويصل إلى نتيحة 52-38.
الربع الثالث كان هو الأفضل للأهلي المصري والذي قلص الفارق خلاله إلى 4 نقاط فقط لينتهي بنتيجة 77-37.
وفي الربع الأخير نجح الأهلي في تقليص الفارق إلى نقطتين قبل أن يوسعه أهلي بنغازي من جديد وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 106-98.
ويلعب عاصم مرعي لاعب منتخب مصر ضمن صفوف أهلي بنغازي خلال البطولة.
وسيلعب تايجرز الرواندي مع بترو دي لواندا الأنجولي في المباراة النهائية والتي ستقام بعد قليل.