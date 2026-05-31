عودة تومياسو ووداعية يوشيدا.. اليابان تهزم أيسلندا وديا قبل كأس العالم

حقق منتخب اليابان فوزا وديا على أيسلندا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في طوكيو ضمن الاستعدادات الأخيرة لكأس العالم.

وسجل كوكي أوجاوا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، ليمنح منتخب بلاده الفوز أمام أكثر من 60 ألف مشجع.

وتستعد اليابان للمشاركة في كأس العالم حيث تتواجد في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا والسويد وتونس، على أن تستهل مشوارها بمواجهة هولندا يوم 14 يونيو.

وسيفتقد المنتخب الياباني خدمات كاورو ميتوما بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية قبل إعلان القائمة النهائية.

وشهدت المباراة عودة تاكيهيرو تومياسو للمشاركة الدولية لأول مرة منذ عامين بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث شارك أساسيا.

كما شهد اللقاء الظهور الأخير لمايا يوشيدا بقميص المنتخب، إذ تم استدعاؤه لتوديع الجماهير، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 13 وسط تحية من لاعبي الفريقين بعد وصوله للمباراة الدولية رقم 127.

وبدأ المنتخب الياباني المباراة بشكل هجومي، وكاد كيتو ناكامورا أن يفتتح التسجيل مبكرا، قبل أن تهدد أيسلندا مرمى اليابان في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب عدة تغييرات، قبل أن ينجح أوجاوا في تسجيل هدف الفوز بضربة رأس ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

يذكر أن منتخب أيسلندا لم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم.