عودة تومياسو ووداعية يوشيدا.. اليابان تهزم أيسلندا وديا قبل كأس العالم

الأحد، 31 مايو 2026 - 16:31

كتب : FilGoal

كوكي أوجاوا - اليابان ضد أيسلندا

حقق منتخب اليابان فوزا وديا على أيسلندا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في طوكيو ضمن الاستعدادات الأخيرة لكأس العالم.

وسجل كوكي أوجاوا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، ليمنح منتخب بلاده الفوز أمام أكثر من 60 ألف مشجع.

وتستعد اليابان للمشاركة في كأس العالم حيث تتواجد في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا والسويد وتونس، على أن تستهل مشوارها بمواجهة هولندا يوم 14 يونيو.

أخبار متعلقة:
قائمة اليابان - ناجاتومو على رأس الاختيارات النهائية.. وغياب ميتوما ومينامينو عن كأس العالم منتخب الناشئين يتعادل أمام اليابان وديا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية مؤتمر لاعب ماتشيدا: نريد العودة لليابان أبطالا لآسيا.. وأهلي جدة صاحب خبرة حارس اليابان: مانشستر يونايتد؟ لا أحد يعلم ماذا يخبىء المستقبل

وسيفتقد المنتخب الياباني خدمات كاورو ميتوما بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية قبل إعلان القائمة النهائية.

وشهدت المباراة عودة تاكيهيرو تومياسو للمشاركة الدولية لأول مرة منذ عامين بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث شارك أساسيا.

كما شهد اللقاء الظهور الأخير لمايا يوشيدا بقميص المنتخب، إذ تم استدعاؤه لتوديع الجماهير، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 13 وسط تحية من لاعبي الفريقين بعد وصوله للمباراة الدولية رقم 127.

وبدأ المنتخب الياباني المباراة بشكل هجومي، وكاد كيتو ناكامورا أن يفتتح التسجيل مبكرا، قبل أن تهدد أيسلندا مرمى اليابان في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب عدة تغييرات، قبل أن ينجح أوجاوا في تسجيل هدف الفوز بضربة رأس ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

يذكر أن منتخب أيسلندا لم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

كأس العالم اليابان
نرشح لكم
من ملعب البيسبول إلى كرة القدم.. تأثير إحصاءات "المونيبول" على اللعبة مدرب تونس: كأس العالم حلم الطفولة للجميع.. وهدفنا المغادرة دون ندم أسكتلندا تستدعي فليتشر بدلا من جيلمور في قائمة كأس العالم بعثة قطر تصل إلى أمريكا.. ومواجهة ضد السلفادور قبل كأس العالم دي بروين: سعيد برحيل كونتي.. نمتلك أفكارا مختلفة بقيادة أجيري.. المكسيك تفوز على أستراليا وديا قبل إعلان قائمة كأس العالم مباراة دونيس الأولى.. منتخب السعودية يخسر أمام الإكوادور وديا مواعيد مباريات الأحد 31 مايو 2026.. سلة الأهلي ووديات الأردن والسنغال والبرازيل
أخر الأخبار
كرة يد - بعد 15 لقبا.. باسم السبكي يعلن رحيله عن الترجي ويكشف اللقب الأغلى 20 دقيقة | رياضات أخرى
فوت ميركاتو: اتحاد جدة يدخل سباق التعاقد مع كوناتي 30 دقيقة | ميركاتو
عودة تومياسو ووداعية يوشيدا.. اليابان تهزم أيسلندا وديا قبل كأس العالم 35 دقيقة | في المونديال
مباشر كرة سلة - الأهلي (38)-(52) أهلي بنغازي..نهاية الفترة الثانية ساعة | رياضات أخرى
من ملعب البيسبول إلى كرة القدم.. تأثير إحصاءات "المونيبول" على اللعبة ساعة | في المونديال
جابرييل يتحدث عن ألم إهدار ركلة الترجيح الأخيرة في نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب نيجيريا يفجر مفاجأة: استبعدت أوسيمين بسبب احتمال انتقاله من جالاتاسراي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب تونس: كأس العالم حلم الطفولة للجميع.. وهدفنا المغادرة دون ندم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530061/عودة-تومياسو-ووداعية-يوشيدا-اليابان-تهزم-أيسلندا-وديا-قبل-كأس-العالم