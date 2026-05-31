انتهت كرة سلة - الأهلي (98)-(106) أهلي بنغازي

يلعب فريق رجال الأهلي أمام أهلي بنغازي الليبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويحصل الفائز بالمباراة على 50 ألف دولار بخلاف قيمة المشاركة 70 ألف دولار، بينما صاحب المركز الرابع سيحصل على 25 ألف دولار بجانب قيمة المشاركة.

نهاية المباراة بفوز أهلي بنغازي بنتيجة 106-98

نهاية الفترة الثالثة بنتيجة 77-73 لأهلي بنغازي.

ق2. الفارق يتقلص والنتيجة الحالية 73-66

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم أهلي بنغازي 52-38

ق2:00 الفارق يتسع أكثر وتقدم أهلي بنغازي 50-30

ق7:00 الفارق يتسع لأهلي بنغازي بنتيجة 35-23

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم أهلي بنغازي 25-23

ق5:00 تقدم أهلي بنغازي 16-6

غياب رباعي الأهلي زاك لوفتون ونوني أوموت وعمرو زهران وإيهاب أمين

الفترة الأولى

انطلاق المباراة