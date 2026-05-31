بعثة قطر تصل إلى أمريكا.. ومواجهة ضد السلفادور قبل كأس العالم

وصلت بعثة منتخب قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

ويختتم منتخب قطر استعداداته لكأس العالم بمواجهة السلفادور وديا يوم 6 يونيو المقبل.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن منتخب قطر سيتخذ من كلية ويستمونت في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لمعسكره خلال كأس العالم.

وضمت قائمة قطر النهائية كل من: مشعل برشم، محمود أبوندى، صلاح زكريا، شهاب الليثي، أحمد الجانحي، المعز علي، أكرم عفيف، أدميلسون جونيور، أحمد فتحي، أحمد علاء، تحسين محمد، بيدرو ميجيل، بوعلام خوخي، أيوب العلوي، الهاشمي الحسين، عاصم مادبو، سلطان البريك، ريان العلي، حسن الهيدوس، جاسم جابر، محمد مناعي، لوكاس مينديز، كريم بوضياف، عيسى لاي، عبدالعزيز حاتم، يوسف عبدالرزاق، همام الأمين، ومحمد مونتاري.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية رفقة كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك.

ويشارك منتخب قطر للمرة الثانية في المونديال، بعدما استطاف كأس العالم 2022.