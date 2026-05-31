لا جازيتا: إنتر يجهز عرضا يصل إلى 50 مليون يورو لضم باليسترا

الأحد، 31 مايو 2026 - 13:26

كتب : FilGoal

ماركو باليسترا

يضع إنتر اسم ماركو باليسترا على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية، مع استعداد النادي لتقديم عرض ضخم لحسم الصفقة.

ويأمل إنتر في التعاقد مع اللاعب الدولي الإيطالي بعد تألقه خلال موسم 2025-2026، حيث قدم مستويات لافتة أثناء إعارته إلى كالياري، ما منحه فرصة الانضمام إلى منتخب إيطاليا.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر يستهدف ضم اللاعب من أتالانتا، الذي يتمسك بالحصول على مقابل مالي يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو للموافقة على رحيله.

ويمثل هذا الرقم استثمارا كبيرا بالنسبة لإنتر، الذي لم يتجاوز حاجز 50 مليون يورو سوى مرة واحدة من قبل عند التعاقد مع روميلو لوكاكو في 2019.

ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن إدارة النادي مستعدة لتقديم عرض كبير، خاصة مع احتمالية رحيل دينزل دومفريس مقابل قيمة الشرط الجزائي، إلى جانب إمكانية مغادرة لويس هنريكي أيضا.

ويرى كريستيان كيفو أن باليسترا هو الهدف الأهم للفريق في الوقت الحالي، في ظل الحاجة لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وشهد الموسم الماضي الظهور الدولي الأول لباليسترا مع منتخب إيطاليا.

وقضى باليسترا الموسم الماضي مع كالياري على سبيل الإعارة، حيث شارك في 37 مباراة بالدوري وسجل هدفا وصنع 4 أهداف.

