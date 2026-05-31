رئيس كومو: التأهل لدوري الأبطال فاجأنا.. ومستقبل فابريجاس وباز ليس بأيدينا

اعترف ميروان سوارسو رئيس كومو أن تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا جاء أسرع من المتوقع، مشيرا إلى أن مستقبل سيسك فابريجاس ونيكو باز لا يعتمد على النادي فقط.

وحسم كومو تأهله إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد إنجاز تاريخي هذا الموسم.

وأشاد الإندونيسي سوارسو بما قدمه الفريق هذا الموسم تحت قيادة سيسك فابريجاس.

وقال سوارسو في تصريحات لشبكة سكاي: "رحلتنا كانت مميزة، وضعنا خطة من 5 إلى 10 سنوات للوصول إلى أوروبا، لكن ما حدث فاجأنا حتى نحن".

وأضاف "النجاح تحقق بفضل العمل الجماعي، هناك الكثير من الأشخاص ساهموا في هذا الإنجاز".

وتحدث عن دور فابريجاس قائلا: "وجود أسماء مثل فابريجاس وتييري هنري ورافائيل فاران منحنا ثقافة الفوز داخل النادي".

وأوضح "نؤمن بأن كل شيء ممكن، وهذه الروح انتقلت للجميع داخل الفريق".

وعن مستقبل فابريجاس قال: "هو من يحدد مستقبله بنفسه، لا يمكننا التحكم في ذلك".

أما عن باز، فأكد: "الوضع مختلف، نحن نمتلك اللاعب لكن ريال مدريد لديه بند إعادة شراء، لذلك القرار في النهاية يعود لهم".

واختتم تصريحاته "ننظر للأمر بإيجابية، قبل عامين لم نكن نحلم بوجود لاعب مثل باز، والاتفاق مع ريال مدريد كان جيدا للطرفين".