تقرير: يوفنتوس يترقب قرار ريال مدريد لحسم صفقة براهيم دياز

يترقب يوفنتوس موقف ريال مدريد من استعادة نيكو باز، على أمل فتح الباب أمام التعاقد مع براهيم دياز خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويلعب باز حاليا ضمن صفوف كومو، بعد انتقاله في صيف 2024 مقابل 6 ملايين يورو، مع وجود بند إعادة شراء لصالح ريال مدريد تتراوح قيمته بين 9 و11 مليون يورو حتى صيف 2027.

ويأتي ذلك في ظل متابعة جوزيه مورينيو لمستوى اللاعب الأرجنتيني، ورغبته في ضمه خلال الموسم المقبل حال عودته إلى النادي الإسباني.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن يوفنتوس يأمل أن يؤدي استعادة باز إلى زيادة فرص رحيل براهيم دياز عن ريال مدريد، إذ يعد اللاعب هدفا رئيسيا للنادي الإيطالي.

ويرى لوتشيانو سباليتي أن دياز هو الخيار الأنسب لدعم الجانب الإبداعي في وسط الملعب، والربط بين خطي الوسط والهجوم داخل الفريق.

وسبق لدياز اللعب في الدوري الإيطالي بقميص ميلان بين عامي 2020 و2023 على سبيل الإعارة.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في 42 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 9.

ويمتد عقد دياز مع ريال مدريد حتى صيف 2027، ما يجعل الفترة الحالية هي الفرصة الأخيرة لبيعه قبل المخاطرة برحيله مجانا.