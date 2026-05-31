دوري NBA - سبيرز يتوج بلقب القسم الغربي ويضرب موعدا ناريا مع نيكس في النهائي

الأحد، 31 مايو 2026 - 12:28

كتب : FilGoal

فيكتور ويمبانياما لاعب سان أنطونيو سبيرز

توج سان أنطونيو سبيرز بلقب القسم الغربي لدوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

وذلك بعد فوزه في المباراة السابعة والفاصلة على أرض حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111-103.

وحسم سان أنطونيو سلسلة نهائي القسم الغربي بنتيجة 4-3.

وضرب سبيرز موعدا ناريا مع نيويورك نيكس بطل القسم الشرقي على لقب البطولة.

وذلك في إعادة لنهائي 1999 الذي فاز فيه سان أنطونيو سبيرز باللقب لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على نيويورك نيكس بنتيجة 4-1.

وسيخوض سان أنطونيو نهائي البطولة لأول مرة منذ 2014.

وتنطلق سلسلة نهائي NBA يوم الأربعاء المقبل.

وحصد فيكتور ويمبانياما نجم سان أنطونيو سبيرز جائزة أفضل لاعب في نهائيات القسم الغربي.

وكان الكندي شاي جيلجوس ألكسندر لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندرز قد توج بجائزة أفضل لاعب في الموسم الاعتيادي للدوري الأمريكي لكرة السلة.

وحصل اللاعب الكندي على الجائزة للعام الثاني على التوالي في دوري NBA.

