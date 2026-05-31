كونسيساو: أنا من الأفضل في العالم بمركزي

الأحد، 31 مايو 2026 - 12:10

كتب : FilGoal

فرانسيسكو كونسيساو - يوفنتوس

يؤمن فرانسيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس بأنه من بين الأفضل في العالم بمركزه.

وأشار كونسيساو إلى أنه يستمتع بالفوز بالالتحامات الدفاعية بقدر تسجيل الأهداف.

وقال كونسيساو في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "يطلب مني والدي أن ألعب بشغف وأن أستمتع بكرة القدم، وأن أصنع الفارق بخصائصي".

أضاف "أحب أيضا الدفاع والفوز بالالتحامات، لأن هذه أشياء تعلمتها منه منذ الصغر. الفوز بالتحام قد يكون مهما مثل التمريرة الحاسمة أو الهدف، وهذا يمنحني سعادة مثل المراوغة أو التسجيل".

أشار إلى تأثير والده سيرجيو كونسيساو على مسيرته قائلا: "تعلمت منه الكثير لأنه مدرب رائع، وكان يوضح لي دائما ما يجب تطويره، وإذا وصلت لما أنا عليه الآن فبفضله".

تحدث عن صعوبة بدايته تحت قيادة والده في بورتو: "كان الأمر صعبا أحيانا، لأن الناس كانوا يقولون إنني ألعب فقط لأنه والدي، لكن هذا جعلني أقوى ذهنيا وساعدني على النضج سريعا".

واصل "كان الجميع يعلم أنني ابنه، لكنهم رأوا أيضا أنني أشارك بسبب جودتي. قدمت مستوى جيدا منذ البداية مع الفريق الأول".

واختتم تصريحاته قائلا: "لا أخشى شيئا، دائما أحاول إثبات نفسي، وأؤمن أنني من أفضل اللاعبين في العالم بمركزي".

وشارك كونسيساو مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي في 42 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5.

واعترف اللاعب بضرورة تطوير إنهاء الهجمات، موضحا أن الأمر يتعلق بالهدوء أكثر من المهارة، وأنه يعمل على ذلك مع الجهاز الفني.

