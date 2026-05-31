رباعي التحكيم المصري يلحق بمنتخب مصر نحو الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم

الأحد، 31 مايو 2026 - 12:06

كتب : FilGoal

غادر رباعي التحكيم المصري المشارك في كأس العالم، مدينة القاهرة، من أجل تمثيل مصر في العرس العالمي، بداية من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.

وتشهد هذه النسخة لبطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخ التحكيم المصري، ظهور 4 حكام مصريين لتمثيل بلادهم في هذا المونديال.

ويشارك أمين عمر كحكم للساحة ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين، ومحمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو.

هذه ستكون النسخة الأكبر على الإطلاق من كأس العالم بـ104 مباريات، ويشارك فيها 48 منتخباً في 16 مدينة مضيفة، موزعة على ثلاث دول، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يشارك الطاقم المصري في معسكر تحضيري للمونديال بمدينة ميامي، حتى يوم 9 يونيو المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت بعثة منتخب مصر قد غاردت إلى الولايات المتحدة قبل ساعات استعدادا للمشاركة في المونديال.

وبدأت استعدادات منتخب مصر بالفوز في مباراة ودية أمام روسيا بهدف دون مقابل يوم الخميس على استاد القاهرة قبل مواجهة البرازيل يوم 6 يونيو ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

ويلعب الفراعنة ضد البرازيل في تمام السادسة مساء بتوقيت أوهايو (الواحدة فجر 7 يونيو بتوقيت مصر).

ومن المنتظر أن تطير بعثة المنتخب يوم 7 من أوهايو إلى سبوكين مقر المعسكر الدائم للمنتخب في كأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

