القبض على 416 شخصا بسبب أعمال شغب خلال احتفالات سان جيرمان

ذكرت جريدة لو باريزيان أنه تم إلقاء القبض على 416 شخصًا بسبب أعمال شغب خلال احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.

وانتصر سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح ليتوج باللقب الثاني تواليا.

وأوضح التقرير أن الـ416 شخصا بينهم 283 في باريس، في أحداث وصفتها وزارة الداخلية بأنها تجاوزات غير مقبولة.

وفي مدينة أجان، تعرض شخص لإصابة في الرأس إثر سقوطه.

وشهدت شوارع فرنسا، وخاصة العاصمة باريس، أعمال شغب ومواجهات عنف.

كل ذلك حدث بالرغم من نشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا.

شهدت الاحتفالات أعمال شغب واضطرابات أمنية واسعة، حيث أقدم عدد من المشجعين على إحراق سيارات وحاويات نفايات، إلى جانب استهداف بعض المتاجر والمطاعم بالتخريب في شارع الشانزليزيه ومحيط ملعب بارك دي برانس.

وأمام تصاعد التوتر، تدخلت قوات مكافحة الشغب مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التجمعات واستعادة النظام.

وتوج للمرة الثانية على التوالي باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 بطولات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.