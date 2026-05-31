موندو ديبورتيفو: نونيز يدخل حسابات برشلونة مع اقترابه من الرحيل عن الهلال

دخل داروين نونيز مهاجم الهلال دائرة اهتمامات برشلونة، في ظل اقترابه من الرحيل عن النادي السعودي.

ويأتي ذلك رغم ارتباط اسم برشلونة خلال الفترة الأخيرة بمحاولات ضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن اسم نونيز طُرح خلال المفاوضات الجارية بين برشلونة والهلال لضم جواو كانسيلو، دون حسم مصدر طرح الفكرة سواء من النادي الإسباني أو السعودي.

ويعيش المهاجم الأوروجوياني وضعا معقدا مع الهلال، بعد خروجه من القائمة المحلية بسبب لوائح عدد اللاعبين الأجانب، عقب التعاقد مع كريم بنزيمة.

وأشار التقرير إلى وجود اتجاه لفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، ما قد يسمح للاعب بالرحيل مجانا والعودة إلى أوروبا.

وكان نونيز قد انضم إلى الهلال قادما من ليفربول مقابل 53 مليون يورو، وقدم بداية جيدة قبل أن يفقد مكانه تدريجيا في النصف الثاني من الموسم.

ورغم أن جوليان ألفاريز يعد الهدف الأساسي لبرشلونة في مركز المهاجم، إلا أن النادي قد يفكر في ضم نونيز كخيار إضافي حال توفر الظروف المالية المناسبة.

ويرغب اللاعب في العودة إلى أوروبا بعد موسم واحد فقط في الدوري السعودي، في ظل اهتمام من عدة أندية كبرى.