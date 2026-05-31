لياو يلمح للرحيل عن ميلان: أبحث عن تحد جديد

ألمح رافائيل لياو لاعب ميلان إلى إمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإيطالي.

وارتبط اسم لياو بالرحيل عن ميلان أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وقال لياو عبر شبكة سكاي: "أعتقد أنني قدمت كل ما لدي مع ميلان، النادي ساعدني على التطور ودعمني في أوقات صعبة، وتمكنت من كتابة اسمي في تاريخه".

وأضاف "كل لاعب لديه طموحات وتحديات، وأنا أسعى لخوض تجربة جديدة في دوري مختلف، وإذا حدث ذلك سأكون سعيدا لأنني أعلم أنني قدمت عملا جيدا هنا".

ويعيش ميلان حالة من عدم الاستقرار الإداري في الوقت الحالي، في ظل غياب مدير فني وإدارة رياضية مكتملة، مع تقارير تشير إلى إمكانية رحيل عدد من النجوم.

واختتم لياو تصريحاته قائلا: "التركيز الآن على كأس العالم، أريد تقديم بطولة جيدة مع منتخب بلادي، وبعدها سأحدد الخطوة المقبلة لمواصلة اللعب على أعلى مستوى في أوروبا".

وكان لياو قد قضى 7 مواسم مع ميلان، وحقق لقب الدوري الإيطالي، كما توج بجائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022.

وتراجع مستوى اللاعب خلال الموسم الماضي بعد تغيير مركزه من الجناح الأيسر إلى مهاجم صريح.

ويبحث ميلان عن مدرب جديد للفريق بعدما أقال الفريق مدربه ماسيميليانو أليجري لعدم التأهل لأبطال أوروبا واحتلال المركز الخامس.

وأقال ميلان ماسيميليانو أليجري المدير الفني، إلى جانب جورجيو فورلاني وإيجلي تاري وجيفري مونكادا من مناصبهم داخل النادي.

وكان يمتد عقد أليجري حتى 2027 براتب 5 ملايين يورو سنويا، بإجمالي يقارب 9 ملايين يورو.