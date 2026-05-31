مواعيد مباريات الأحد 31 مايو 2026.. سلة الأهلي ووديات الأردن والسنغال والبرازيل

يشهد اليوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري الإفريقي - كرة سلة

يلعب فريق الأهلي أمام أهلي بنغازي الليبي لتحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

بينما يقام النهائي بين تايجرز الرواندي ضد بترو دي لواندا الأنجولي في تمام السابعة مساء.

مباريات ودية

تستمر استعدادات المنتخبات لخوض منافسات كأس العالم 2026 بخوض مباريات ودية دولية.

ويلعب منتخب اليابان أمام أيرلندا في الثالثة و25 دقيقة عصرا.

بينما يواجه منتخب الأردن نظيره سويسرا في تمام الرابعة عصرا.

ويلعب منتخب ألمانيا ضد فنلندا في العاشرة إلا ربع مساء، بينما تواجه السنغال منتخب أمريكا في العاشرة والنصف مساء.

وأخيرا تستضيف البرازيل منتخب بنما في الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

وتعتبر تلك الودية الأخيرة لمنتخب البرازيل قبل مواجهة مصر فجر يوم 7 يونيو المقبل.