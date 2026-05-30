حكيمي: التتويج مرتين بـ دوري أبطال أوروبا صعب

السبت، 30 مايو 2026 - 23:21

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - دوري أبطال أوروبا

شدد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان على أن التتويج مرتين ببطولة دوري أبطال أوروبا صعب.

واصل باريس سان جيرمان كتابة التاريخ بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرسنال 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وقال اللاعب المغربي عبر قناة بي إن سبورتس: "الانتصار والتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا لم يكن سهلا لكن نستحق البطولة".

أخبار متعلقة:
ناصر الخليفي: أثبتنا أن باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم ماركينيوس: سنعود بقوة أكبر وسنحارب على أبطال أوروبا مجددا الثانية تواليا والرابعة بركلات الترجيح.. سان جيرمان يصعق أرسنال ويتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا رغم الفوز بخماسية من قبل.. ديمبيلي يسجل لأول مرة في نهائي أبطال أوروبا

وأتم "جماهير باريس الأفضل في العالم وبفضلهم تخطينا اللحظات الصعبة، هؤلاء آمنوا بعملنا وأظهرنا معدن الفريق".

وللمرة الثانية على التوالي يتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 نهائيات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.

كاتب التاريخ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان حصل على البطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، إذ توج بالبطولة مع برشلونة في 2015.

وفي إفريقيا، عادل أشرف حكيمي رقم صامويل إيتو في عدد مرات التتويج بالبطولة بـ 3 ألقاب.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا أشرف حكيمي
نرشح لكم
كفاراتسخيليا: استغللت شراسة موسكيرا للحصول على ركلة جزاء ناصر الخليفي: أثبتنا أن باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم ماركينيوس: سنعود بقوة أكبر وسنحارب على أبطال أوروبا مجددا الثانية تواليا والرابعة بركلات الترجيح.. سان جيرمان يصعق أرسنال ويتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا رغم الفوز بخماسية من قبل.. ديمبيلي يسجل لأول مرة في نهائي أبطال أوروبا الرابع.. هافيرتز يعادل رقم رونالدو وماندوزكيتش في نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في نهائي أبطال أوروبا.. هافيرتز يسجل في باريس سان جيرمان انتهت نهائي أبطال أوروبا - أرسنال (1) (3)-(4) (1) باريس سان جيرمان.. الثاني على التوالي
أخر الأخبار
إصابة جيلمور واستبعاده من قائمة اسكتلندا لـ كأس العالم 2 دقيقة | في المونديال
بعثة منتخب مصر تغادر إلى أمريكا تحضيرا لكأس العالم 21 دقيقة | في المونديال
أبو ريدة: التوأم نجحا في بث الحماس والروح القتالية.. وظروف خاصة أخرت لحاقي ببعثة منتخب مصر 35 دقيقة | في المونديال
كفاراتسخيليا: استغللت شراسة موسكيرا للحصول على ركلة جزاء 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - مدرب بلجيكا: أعرف كل شيء عن صلاح.. ولم أفتقر يوما إلى الطموح 53 دقيقة | في المونديال
حكيمي: التتويج مرتين بـ دوري أبطال أوروبا صعب 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ناصر الخليفي: أثبتنا أن باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماركينيوس: سنعود بقوة أكبر وسنحارب على أبطال أوروبا مجددا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530020/حكيمي-التتويج-مرتين-بـ-دوري-أبطال-أوروبا-صعب