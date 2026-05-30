حكيمي: التتويج مرتين بـ دوري أبطال أوروبا صعب

شدد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان على أن التتويج مرتين ببطولة دوري أبطال أوروبا صعب.

واصل باريس سان جيرمان كتابة التاريخ بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرسنال 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وقال اللاعب المغربي عبر قناة بي إن سبورتس: "الانتصار والتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا لم يكن سهلا لكن نستحق البطولة".

وأتم "جماهير باريس الأفضل في العالم وبفضلهم تخطينا اللحظات الصعبة، هؤلاء آمنوا بعملنا وأظهرنا معدن الفريق".

وللمرة الثانية على التوالي يتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 نهائيات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.

كاتب التاريخ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان حصل على البطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، إذ توج بالبطولة مع برشلونة في 2015.

وفي إفريقيا، عادل أشرف حكيمي رقم صامويل إيتو في عدد مرات التتويج بالبطولة بـ 3 ألقاب.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.