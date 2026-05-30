الرابع.. هافيرتز يعادل رقم رونالدو وماندوزكيتش في نهائي دوري الأبطال

بات الألماني كاي هافيرتز رابع يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا لناديين مختلفين.

وسجل كاي هافيرتز لاعب أرسنال هدفا في باريس سان جيرمان خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

وافتتح اللاعب الألماني النتيجة في الدقيقة السادسة بعد انفراد بالمرمى من الجهة اليسرى ثم سدد بقوة في أعلى نقطة في الشبكة.

وللمرة الثانية يتمكن هافيرتز من التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبذلك انضم هافيرتز للثلاثي: فيليبور فاسوفيتش، وكريستيانو رونالدو، ومارو ماندزوكيتش.

وسجل فيليبور فاسوفيتش بقميص بارتيزان بلجراد في شباك ريال مدريد بنهائي 1966، وبقميص أياكس في ميلان بنهائي 1969.

فيما أحرز كريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد في شباك تشيلسي 2008، وبقميص ريال مدريد في عامي 2014 و2017.

بينما سجل ماريو ماندزوكيتش بقميص بايرن ميونيخ في شباك بوروسيا دورتموند في 2013، وبقميص يوفنتوس في شباك ريال مدريد 2017.

وكان هافيرتز قد أحرز هدفا في نهائي 2021 في الدقيقة 42 عندما كان لاعبا في تشيلسي وذلك ضد مانشستر سيتي.

وتوج تشيلسي وقتها بالبطولة بهدف هافيرتز إذ انتهت المباراة بهدف دون رد.

وفي حال انتهت مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان بهذه النتيجة، ستكون المرة الأولى التي يتوج فيها الفريق الإنجليزي بالبطولة.

ووصل أرسنال للنهائي مرة واحدة من قبل في عام 2006 وخسر من برشلونة 2-1.