انتهت نهائي أبطال أوروبا - أرسنال (1) (3)-(4) (1) باريس سان جيرمان.. الثاني على التوالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أرسنال خصمه باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب بوشكاش أرينا.

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

فيما يسعى أرسنال لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

نهاية المباراة

باريس سان جيرمان يفوز على أرسنال 4-3 ويتوج للمرة الثانية على التوالي بلقب دوري أبطال أوروبا

إلى ركلات الترجيح

ق108 دافيد رايا ينقذ أرسنال من استقبال هدف محقق ويتصدى لتسديدة قوية

الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق105 انطلاق خطيرة من نونو مادويكي وعرضية متقنة يبعدها دفاع باريس سان جيرمان ببراعة

الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي

ق90 انفراد تام لباركولا وتسديدة تهز الشباك الخارجية

ق73 محاولة جديدة من عثمان ديمبيلي وتسديدة قوية تمر بجوار مرمى أرسنال

ق65 عثمان ديمبيلي يسجل هدف التعادل لنادي باريس سان جيرمان من ركلة جزاء

نهاية الشوط الأول

ق45+2 تسديدة قوية من فيتينيا يتصدى لها رافيد رايا ببراعة

ق45 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح باريس عن طريق ديمبلي لكنها مرت بجوار المرمى.

ق25 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أرسنال عن طريق ساكا شتتها حارس مرمى باريس بنجاح.

ق13 تسديدة صاروخية من فابيان رويز تمر قريبة من مرمى أرسنال

ق11 هدف التعادل يضيع بعد تدخل دفاع أرسنال في اللحظة الأخيرة أمام كفاراستيخيليا

ق6 تسديدة صاروخية من كاي هافيرتز يسجل من خلالها الهدف الأول لنادي أرسنال