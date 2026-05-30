انتهت نهائي أبطال أوروبا - أرسنال (1) (3)-(4) (1) باريس سان جيرمان.. الثاني على التوالي

السبت، 30 مايو 2026 - 18:55

كتب : FilGoal

كفاراستيخيليا - بوكايو ساكا - سان جيرمان ضد أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أرسنال خصمه باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب بوشكاش أرينا.

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

أخبار متعلقة:
مؤتمر إنريكي: أرسنال استحق الدوري الإنجليزي.. والفوز بأبطال أوروبا مرتين يمنحنا دافعا أكبر مؤتمر أرتيتا: نريد خطف أبطال أوروبا من سان جيرمان وكتابة تاريخ جديد لأرسنال مؤتمر ماركينيوس: نهائي أبطال أوروبا لا يقل أهمية عن كأس العالم لا جازيتا ديلو سبورت: روما يضع جرينوود هدفا لتدعيم هجومه في أبطال أوروبا

فيما يسعى أرسنال لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في نهائي أبطال أوروبا من هنا.

نهاية المباراة

باريس سان جيرمان يفوز على أرسنال 4-3 ويتوج للمرة الثانية على التوالي بلقب دوري أبطال أوروبا

إلى ركلات الترجيح

ق108 دافيد رايا ينقذ أرسنال من استقبال هدف محقق ويتصدى لتسديدة قوية

الوقت الإضافي الثاني

.............................

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق105 انطلاق خطيرة من نونو مادويكي وعرضية متقنة يبعدها دفاع باريس سان جيرمان ببراعة

الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي

ق90 انفراد تام لباركولا وتسديدة تهز الشباك الخارجية

ق73 محاولة جديدة من عثمان ديمبيلي وتسديدة قوية تمر بجوار مرمى أرسنال

ق65 عثمان ديمبيلي يسجل هدف التعادل لنادي باريس سان جيرمان من ركلة جزاء

نهاية الشوط الأول

ق45+2 تسديدة قوية من فيتينيا يتصدى لها رافيد رايا ببراعة

ق45 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح باريس عن طريق ديمبلي لكنها مرت بجوار المرمى.

ق25 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أرسنال عن طريق ساكا شتتها حارس مرمى باريس بنجاح.

ق13 تسديدة صاروخية من فابيان رويز تمر قريبة من مرمى أرسنال

ق11 هدف التعادل يضيع بعد تدخل دفاع أرسنال في اللحظة الأخيرة أمام كفاراستيخيليا

ق6 تسديدة صاروخية من كاي هافيرتز يسجل من خلالها الهدف الأول لنادي أرسنال

أرسنال باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
كفاراتسخيليا: استغللت شراسة موسكيرا للحصول على ركلة جزاء حكيمي: التتويج مرتين بـ دوري أبطال أوروبا صعب ناصر الخليفي: أثبتنا أن باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم ماركينيوس: سنعود بقوة أكبر وسنحارب على أبطال أوروبا مجددا الثانية تواليا والرابعة بركلات الترجيح.. سان جيرمان يصعق أرسنال ويتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا رغم الفوز بخماسية من قبل.. ديمبيلي يسجل لأول مرة في نهائي أبطال أوروبا الرابع.. هافيرتز يعادل رقم رونالدو وماندوزكيتش في نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في نهائي أبطال أوروبا.. هافيرتز يسجل في باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
في الجول يكشف سبب غياب مرموش عن السفر مع منتخب مصر.. وموعد انضمامه 4 دقيقة | في المونديال
إصابة جيلمور واستبعاده من قائمة اسكتلندا لـ كأس العالم 8 دقيقة | في المونديال
بعثة منتخب مصر تغادر إلى أمريكا تحضيرا لكأس العالم 28 دقيقة | في المونديال
أبو ريدة: التوأم نجحا في بث الحماس والروح القتالية.. وظروف خاصة أخرت لحاقي ببعثة منتخب مصر 41 دقيقة | في المونديال
كفاراتسخيليا: استغللت شراسة موسكيرا للحصول على ركلة جزاء 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - مدرب بلجيكا: أعرف كل شيء عن صلاح.. ولم أفتقر يوما إلى الطموح 59 دقيقة | في المونديال
حكيمي: التتويج مرتين بـ دوري أبطال أوروبا صعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
ناصر الخليفي: أثبتنا أن باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530010/انتهت-نهائي-أبطال-أوروبا-أرسنال-1-3-4-1-باريس-سان-جيرمان-الثاني-على-التوالي