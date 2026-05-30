بوكيتينو يحسمها.. تيم ريم قائدا لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم

السبت، 30 مايو 2026 - 18:48

كتب : FilGoal

حسم ماوريسيو بوكيتينو مدرب أمريكا قراره بشأن شارة القيادة قبل انطلاق كأس العالم.

واختيار المدرب الأرجنتيني المدافع المخضرم تيم ريم قائدًا للفريق في البطولة المقبلة.

القرار تم تأكيده صباح اليوم السبت، ليحسم ريم الصراع على شارة القيادة متفوقًا على نجم المنتخب كريستيان بوليسيتش، ولاعب الوسط تايلر آدامز الذي سبق أن حمل الشارة في مونديال 2022.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي عن قائد المنتخب: "أنا ممتن جدًا لوجوده معنا، هو قائد كبير داخل الملعب وخارجه، يمتلك الخبرة والقدرة ليكون القائد الذي نحتاجة".

وقال ريم عن هذا الأمر: "هذا أكثر من حلم تحقق، لن أتعامل معه كأمر مسلّم به، بذلت كل ما أستطيع لأكون جزءًا من هذه المجموعة ومساعدة الفريق، وأنا ممتن لهذا الشرف".

ويُعد بوليسيتش أكثر لاعبي القائمة الحالية خبرة من حيث عدد المباريات الدولية برصيد 84 مباراة، يليه ريم بـ80 مباراة.

وكان المدافع المخضرم قد خاض كأس العالم الماضية وهو في مرحلة متقدمة من مسيرته، قبل أن يواصل تألقه مع فولام في الدوري الإنجليزي، ما ساهم في استمراره ضمن حسابات الجهاز الفني آنذاك.

