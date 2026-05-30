لا جازيتا: بطلب من كيفو.. إنتر يدخل سباق التعاقد مع كورتس جونز

السبت، 30 مايو 2026 - 15:45

كتب : FilGoal

دخل إنتر بقوة في سباق التعاقد مع كورتيس جونز لاعب ليفربول، بطلب مباشر من المدرب الروماني كريستيان كيفو، الذي يرى في لاعب الوسط الإنجليزي القطعة المناسبة لمشروع النيراتزوري الجديد.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبور فإن كيفو عقد اجتماعًا داخل مقر إنتر في ميلانو الخميس الماضي، وشهدت الجلسات مناقشات مكثفة حول تدعيمات الموسم المقبل، وعلى رأسها اسم كورتيس جونز.

ورغم اهتمام إنتر كذلك بماركو باليسترا لاعب أتالانتا، فإن الصفقة تبدو معقدة في الوقت الحالي بسبب تمسك ناديه به، ما جعل جونز الأقرب للانضمام خلال الأيام المقبلة.

ويحظى لاعب ليفربول بإعجاب كبير داخل إدارة إنتر منذ يناير الماضي، لكن المفاوضات لم تتقدم حينها بسبب صعوبة التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي.

أما الآن، فتبدو الأمور أكثر مرونة، خاصة أن جونز يتبقى في عقده عام واحد فقط، إلى جانب عدم ضمانه المشاركة بشكل أساسي ومستمر مع ليفربول.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب متحمس لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، ويفضل مشروع إنتر على عرض جالاتاسراي التركي.

ويتمثل الخلاف الحالي بين الناديين في المقابل المادي، إذ يطلب ليفربول أكثر من 30 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب، بينما لم يتجاوز عرض إنتر حتى الآن 20 مليونًا.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، مع إمكانية تقريب وجهات النظر عبر الاتفاق على نسبة من إعادة البيع مستقبلًا.

