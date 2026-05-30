مواهب كأس العالم – لينارت كارل.. شبيه ريبيري الأكثر لفت للأنظار

في كل نسخة من كأس العالم تظهر أسماء جديدة لكرة القدم، بعضها لا يكون معروفًا إلا للقليل من الناس، والبعض الآخر يكون معروفًا ولكن المونديال يشهد تفجر موهبته مع منتخب بلاده لأول مرة.

لينارت كارل النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

كأس العالم لا تقتصر فيه الحكايات على النجوم الكبار فقط، بل تظهر أسماء جديدة تسرق الأنظار وتغير مستقبل كرة القدم وتكون نواة لجيل جديد يظهر من اللاعبين يحملون لواء كرة القدم مع نهاية مسيرة جيل آخر.

بعض تلك المواهب تدخل البطولة بدون ضجيج ثم تخرج وقد أصبحت حديث العالم، والبعض الآخر يدخل منتظرًا ظهوره بشكل جيد ولكنه يظهر بشكل أفضل مما كان منتظرًا. في هذه السلسلة سيتحدث معكم فيلجول دوت كوم حول لاعبين شباب يتوقع تألقهم في كأس العالم 2026، لن نتحدث خلال السلسلة عن لاعبين أصبحوا من نجوم الصف الأول بالفعل، مثل لامين يامال على سبيل المثال لأنه بالفعل قد بدأ في حفر اسمه بين النجوم وليس فقط المواهب الشابة، ولكننا سنسرد لكم حكايات لاعبين يملكون الموهبة ولكنها لم تتفجر بشكل كامل حتى الآن.

موهبتنا الأولى ستكون لينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ الشاب والذي ظهر لأول مرة خلال الموسم الحالي ولكنه أثبت أن لديه ما يجعل الناس تتنبأ له بمستقبل باهر.

في عمر الـ18 عامًا كان لينارت قد ظهر مع بايرن بشكل رائع بالفعل وانضم لمنتخب ألمانيا في كأس العالم وأثار الجدل مع جماهير فريقه، كل هذا بعد موسم واحد فقط مع الفريق الأول.

كارل ولد في عام 2008 بإقليم بافاريا وكان والده بالفعل يعمل مدرب كرة قدم. بدأ كارل مسيرته عام 2015 في سن 7 سنوات مع فيكتوريا أشافنبورغ المحلي لمدينته.

محاولة الحماية من الأضواء

وبعد عامين فقط انضم لأكاديمية آينتراخت فرانكفورت. أثناء تواجده مع فرانكفورت وهو لم يتجاوز سن العاشرة، شارك كارل في بطولة لاستكشاف المواهب بمدينة أشافنبورغ وتألق بشكل كبير، مما أدى لحصوله على دعوة لخوض اختبار داخل ملعب سانتياجو برنابيو مع ريال مدريد.

كارل كان قريبًا من ريال مدريد بالفعل وهو طفل، ولكن عائلته وبشكل مفاجئ رفضت فكرة الانتقال.

العائلة رأت أن الانتقال لريال مدريد سيجعل كارل يرتبط مبكرًا بالمفاوضات ووكلاء اللاعبين في سن صغير للغاية، ولذلك رفضوا رغبةً منهم في حمايته من الضغوط المبكرة.

بعد 4 سنوات وفي عام 2022 كانت الأضواء لا تزال تبحث عن كارل الذي فشل انضمامه إلى ريال مدريد، ولكن هذه المرة جلب أنظار عملاق آخر وهو بايرن ميونيخ.

آينتراخت فرانكفورت كان قد حاول تمديد عقد كارل ولكنه أراد الانضمام لأكاديمية بايرن ميونيخ، لذلك قرر فرانكفورت تركه يرحل قبل نهاية الموسم.

بعد 4 أعوام من محاولة والده لحمايته بالابتعاد عن الأضواء والضغط المبكر، وجد أن الأضواء كانت مصرة على ملاحقته مبكرًا.

الانضمام لبايرن ميونيخ كان محطة جديدة ومختلفة كليًا في حياة كارل. بدلًا من اللعب مع الأكاديميات الصغيرة، تدرج كارل مع فرق الشباب التي كانت تسبق عمره في بايرن ميونيخ، وفي عمر 17 عامًا فقط تلقى بالفعل الاستدعاء الأول للفريق الأول في الدوري الألماني ضد أوجسبورغ.

وعلى الرغم من عدم مشاركته في أي مباراة خلال الموسم، فإنه جلس على مقاعد البدلاء لفريق مثل بايرن ميونيخ في 3 مباريات.

الظهور للنور على الرغم من الجلوس على الدكة في أكثر من مناسبة، إلا أن الظهور الأول لكارل مع بايرن تأجل إلى ما بعد الموسم، وتحديدًا في كأس العالم للأندية.

كارل تمكن من المشاركة أخيرًا مع الفريق الأول خلال مواجهة أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز بايرن بعشرة أهداف دون رد.

لم يشارك كارل فيما بعد بأي دقيقة خلال البطولة، ولكن نهايتها كانت قد خبأت سر ظهوره بشكل أكبر خلال الموسم. في المواجهة الأخيرة لبايرن ميونيخ بكأس العالم، تعرض جمال موسيالا لإصابة قوية من شأنها أن تبعده لعدة أشهر.

حينها وجد فينسنت كومباني نفسه مضطرًا للاعتماد على لاعب صغير في السن بشكل أكبر خلال الموسم. وبدأت مشاركات كارل بالفعل من الجولة الأولى ضد لايبزيغ، واستمر عدد دقائقه في الزيادة حتى أصبح لاعبًا يشارك في كل مباراة سواء أساسيًا أو بديلًا.

إثارة الجدل مبكرًا

مع الوصول لشهر يناير كان كارل قد أصبح بالفعل أحد العناصر الأساسية الدائمة ضمن كتيبة كومباني، ولكنه خرج بتصريح أثار غضب جماهير فريقه وربما أعاد مكانته التي اكتسبها خلال نصف موسم إلى الخلف بدرجة كبيرة.

كارل يبدو وأنه لم يكن قد نسى رفض أسرته لانضمامه إلى ريال مدريد حينما كان طفلًا. اللاعب الشاب خرج بتصريح أثار الجدل قائلًا: "بايرن ميونيخ فريق كبير واللعب له بمثابة الحلم، ولكن في وقت ما بالتأكيد أريد أن أذهب إلى ريال مدريد، هذا حلمي".

جماهير بايرن ميونيخ غضبت بسبب تصريحات كارل حتى أن البعض طالب برحيله عن الفريق لأن ذلك التصريح خرج من لاعب شاب لم يحقق أي شيء حتى في مسيرته.

فينسنت كومباني كان أول من دافع عن كارل وقال إن ما حدث كان خطأ في التواصل، ولكن اللاعب يركز على العمل والتدريب بشكل كبير وطبيعي وأن جودته تجعله يستحق الدقائق التي حصل عليها حتى الآن.

كما كشف كومباني عن تقدم كارل بالاعتذار لإدارة النادي على ما قاله.

بعد التصريح الذي أثار الجدل، لم يقم كومباني باستبعاد كارل من حساباته، ولكنه تعامل مع خطأ من موهبة شابة بشكل مثالي حتى لا يتم ذبحه.

مع حلول شهر مارس كان تألق كارل مستمرًا، ولذلك حصل على المفاجأة الأكبر بعد أن استُدعي للانضمام لمنتخب ألمانيا الأول لمواجهتي سويسرا وغانا الوديتين.

شارك كارل في الوديتين بشكل بديل، وعلى الرغم من عدم التسجيل أو الصناعة، فإنه لفت الأنظار بسبب جودته كلاعب مما جعل يورغن ناغلسمان يسهب في الإشادة نحوه.

الأكثر لفتا للنظر

وقال ناغلسمان عقب مواجهة غانا: "لقد أظهر كارل انطباعًا رائعًا، لديه موهبة طبيعية في التمركز بشكل جيد والتحرك في الملعب، من بين كل اللاعبين الشباب الذين تم استدعاؤهم للمنتخب عبر السنين أعتقد أنه ترك الانطباع الأفضل".

زميله في المنتخب دينيس أونداف كان له نصيب من مدح كارل هو الآخر، بل إنه شبهه بأحد أساطير فريقه فرانك ريبيري.

بنهاية الموسم كان كارل قد شارك في 40 مباراة بقميص بايرن ميونيخ، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 8 آخرين، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني، ليكون قد حصل على موسم أول مثالي للاعب في الـ18 من عمره يلعب على المستوى الاحترافي.

وبسبب جودة كارل ونضجه الذي ظهر بالفعل في الملعب، قرر ناغلسمان استدعاءه للتواجد في القائمة النهائية لمنتخب ألمانيا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وسيكون كارل هو أحد اللاعبين الذين ظهر اسمهم بالفعل خلال الموسم للكثير من الناس، ولكن من المتوقع أن يصل إلى قمة مستواه حال حصوله على الفرصة كاملة خلال المونديال ليكون أحد العناصر الرئيسية والمهمة لمنتخب ألمانيا.

في كأس العالم، سيلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بجانل كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور، وهي مجموعة في المتناول على الورق.

ولكن يبقى السؤال ليس فقط في المجموعات، هل سيذهب منتخب ألمانيا بعيدا في كأس العالم؟ وهل سيساهم كارل في إن تحقق لينقل نفسه إلى مستوى جديد كلاعب كرة قدم؟