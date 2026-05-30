مواهب كأس العالم – لينارت كارل.. شبيه ريبيري الأكثر لفت للأنظار

السبت، 30 مايو 2026 - 14:48

كتب : عبد الرحمن فوزي

لينارت كارل

في كل نسخة من كأس العالم تظهر أسماء جديدة لكرة القدم، بعضها لا يكون معروفًا إلا للقليل من الناس، والبعض الآخر يكون معروفًا ولكن المونديال يشهد تفجر موهبته مع منتخب بلاده لأول مرة.

لينارت كارل

النادي : بايرن ميونيخ

ألمانيا

كأس العالم لا تقتصر فيه الحكايات على النجوم الكبار فقط، بل تظهر أسماء جديدة تسرق الأنظار وتغير مستقبل كرة القدم وتكون نواة لجيل جديد يظهر من اللاعبين يحملون لواء كرة القدم مع نهاية مسيرة جيل آخر.

بعض تلك المواهب تدخل البطولة بدون ضجيج ثم تخرج وقد أصبحت حديث العالم، والبعض الآخر يدخل منتظرًا ظهوره بشكل جيد ولكنه يظهر بشكل أفضل مما كان منتظرًا. في هذه السلسلة سيتحدث معكم فيلجول دوت كوم حول لاعبين شباب يتوقع تألقهم في كأس العالم 2026، لن نتحدث خلال السلسلة عن لاعبين أصبحوا من نجوم الصف الأول بالفعل، مثل لامين يامال على سبيل المثال لأنه بالفعل قد بدأ في حفر اسمه بين النجوم وليس فقط المواهب الشابة، ولكننا سنسرد لكم حكايات لاعبين يملكون الموهبة ولكنها لم تتفجر بشكل كامل حتى الآن.

أخبار متعلقة:
بايرن ميونيخ يعلن إصابة لينارت كارل وكيله: بايرن ميونيخ هو نادي أحلام كارل موقع بلجيكي: الزمالك أتم اتفاقه مع كارل هوفكينز لتدريب الفريق راديو مونت كارلو: الشباب السعودي ينافس رين لضم كارل توكو إيكامبي

موهبتنا الأولى ستكون لينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ الشاب والذي ظهر لأول مرة خلال الموسم الحالي ولكنه أثبت أن لديه ما يجعل الناس تتنبأ له بمستقبل باهر.

في عمر الـ18 عامًا كان لينارت قد ظهر مع بايرن بشكل رائع بالفعل وانضم لمنتخب ألمانيا في كأس العالم وأثار الجدل مع جماهير فريقه، كل هذا بعد موسم واحد فقط مع الفريق الأول.

كارل ولد في عام 2008 بإقليم بافاريا وكان والده بالفعل يعمل مدرب كرة قدم. بدأ كارل مسيرته عام 2015 في سن 7 سنوات مع فيكتوريا أشافنبورغ المحلي لمدينته.

محاولة الحماية من الأضواء

وبعد عامين فقط انضم لأكاديمية آينتراخت فرانكفورت. أثناء تواجده مع فرانكفورت وهو لم يتجاوز سن العاشرة، شارك كارل في بطولة لاستكشاف المواهب بمدينة أشافنبورغ وتألق بشكل كبير، مما أدى لحصوله على دعوة لخوض اختبار داخل ملعب سانتياجو برنابيو مع ريال مدريد.

كارل كان قريبًا من ريال مدريد بالفعل وهو طفل، ولكن عائلته وبشكل مفاجئ رفضت فكرة الانتقال.

He played at the Bernabéu aged 10, but it never felt right: Why Lennart Karl's Real Madrid move never happened — Tribuna.com

العائلة رأت أن الانتقال لريال مدريد سيجعل كارل يرتبط مبكرًا بالمفاوضات ووكلاء اللاعبين في سن صغير للغاية، ولذلك رفضوا رغبةً منهم في حمايته من الضغوط المبكرة.

بعد 4 سنوات وفي عام 2022 كانت الأضواء لا تزال تبحث عن كارل الذي فشل انضمامه إلى ريال مدريد، ولكن هذه المرة جلب أنظار عملاق آخر وهو بايرن ميونيخ.

آينتراخت فرانكفورت كان قد حاول تمديد عقد كارل ولكنه أراد الانضمام لأكاديمية بايرن ميونيخ، لذلك قرر فرانكفورت تركه يرحل قبل نهاية الموسم.

بعد 4 أعوام من محاولة والده لحمايته بالابتعاد عن الأضواء والضغط المبكر، وجد أن الأضواء كانت مصرة على ملاحقته مبكرًا.

الانضمام لبايرن ميونيخ كان محطة جديدة ومختلفة كليًا في حياة كارل. بدلًا من اللعب مع الأكاديميات الصغيرة، تدرج كارل مع فرق الشباب التي كانت تسبق عمره في بايرن ميونيخ، وفي عمر 17 عامًا فقط تلقى بالفعل الاستدعاء الأول للفريق الأول في الدوري الألماني ضد أوجسبورغ.

وعلى الرغم من عدم مشاركته في أي مباراة خلال الموسم، فإنه جلس على مقاعد البدلاء لفريق مثل بايرن ميونيخ في 3 مباريات.

الظهور للنور على الرغم من الجلوس على الدكة في أكثر من مناسبة، إلا أن الظهور الأول لكارل مع بايرن تأجل إلى ما بعد الموسم، وتحديدًا في كأس العالم للأندية.

كارل تمكن من المشاركة أخيرًا مع الفريق الأول خلال مواجهة أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز بايرن بعشرة أهداف دون رد.

لم يشارك كارل فيما بعد بأي دقيقة خلال البطولة، ولكن نهايتها كانت قد خبأت سر ظهوره بشكل أكبر خلال الموسم. في المواجهة الأخيرة لبايرن ميونيخ بكأس العالم، تعرض جمال موسيالا لإصابة قوية من شأنها أن تبعده لعدة أشهر.

حينها وجد فينسنت كومباني نفسه مضطرًا للاعتماد على لاعب صغير في السن بشكل أكبر خلال الموسم. وبدأت مشاركات كارل بالفعل من الجولة الأولى ضد لايبزيغ، واستمر عدد دقائقه في الزيادة حتى أصبح لاعبًا يشارك في كل مباراة سواء أساسيًا أو بديلًا.

إثارة الجدل مبكرًا

مع الوصول لشهر يناير كان كارل قد أصبح بالفعل أحد العناصر الأساسية الدائمة ضمن كتيبة كومباني، ولكنه خرج بتصريح أثار غضب جماهير فريقه وربما أعاد مكانته التي اكتسبها خلال نصف موسم إلى الخلف بدرجة كبيرة.

كارل يبدو وأنه لم يكن قد نسى رفض أسرته لانضمامه إلى ريال مدريد حينما كان طفلًا. اللاعب الشاب خرج بتصريح أثار الجدل قائلًا: "بايرن ميونيخ فريق كبير واللعب له بمثابة الحلم، ولكن في وقت ما بالتأكيد أريد أن أذهب إلى ريال مدريد، هذا حلمي".

جماهير بايرن ميونيخ غضبت بسبب تصريحات كارل حتى أن البعض طالب برحيله عن الفريق لأن ذلك التصريح خرج من لاعب شاب لم يحقق أي شيء حتى في مسيرته.

فينسنت كومباني كان أول من دافع عن كارل وقال إن ما حدث كان خطأ في التواصل، ولكن اللاعب يركز على العمل والتدريب بشكل كبير وطبيعي وأن جودته تجعله يستحق الدقائق التي حصل عليها حتى الآن.

كما كشف كومباني عن تقدم كارل بالاعتذار لإدارة النادي على ما قاله.

بعد التصريح الذي أثار الجدل، لم يقم كومباني باستبعاد كارل من حساباته، ولكنه تعامل مع خطأ من موهبة شابة بشكل مثالي حتى لا يتم ذبحه.

مع حلول شهر مارس كان تألق كارل مستمرًا، ولذلك حصل على المفاجأة الأكبر بعد أن استُدعي للانضمام لمنتخب ألمانيا الأول لمواجهتي سويسرا وغانا الوديتين.

شارك كارل في الوديتين بشكل بديل، وعلى الرغم من عدم التسجيل أو الصناعة، فإنه لفت الأنظار بسبب جودته كلاعب مما جعل يورغن ناغلسمان يسهب في الإشادة نحوه.

Real Madrid ready to engage in transfer battle with Ajax for Bayern Munich prodigy Lennart Karl | Goal.com United Arab Emirates

الأكثر لفتا للنظر

وقال ناغلسمان عقب مواجهة غانا: "لقد أظهر كارل انطباعًا رائعًا، لديه موهبة طبيعية في التمركز بشكل جيد والتحرك في الملعب، من بين كل اللاعبين الشباب الذين تم استدعاؤهم للمنتخب عبر السنين أعتقد أنه ترك الانطباع الأفضل".

زميله في المنتخب دينيس أونداف كان له نصيب من مدح كارل هو الآخر، بل إنه شبهه بأحد أساطير فريقه فرانك ريبيري.

بنهاية الموسم كان كارل قد شارك في 40 مباراة بقميص بايرن ميونيخ، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 8 آخرين، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني، ليكون قد حصل على موسم أول مثالي للاعب في الـ18 من عمره يلعب على المستوى الاحترافي.

وبسبب جودة كارل ونضجه الذي ظهر بالفعل في الملعب، قرر ناغلسمان استدعاءه للتواجد في القائمة النهائية لمنتخب ألمانيا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وسيكون كارل هو أحد اللاعبين الذين ظهر اسمهم بالفعل خلال الموسم للكثير من الناس، ولكن من المتوقع أن يصل إلى قمة مستواه حال حصوله على الفرصة كاملة خلال المونديال ليكون أحد العناصر الرئيسية والمهمة لمنتخب ألمانيا.

في كأس العالم، سيلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بجانل كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور، وهي مجموعة في المتناول على الورق.

ولكن يبقى السؤال ليس فقط في المجموعات، هل سيذهب منتخب ألمانيا بعيدا في كأس العالم؟ وهل سيساهم كارل في إن تحقق لينقل نفسه إلى مستوى جديد كلاعب كرة قدم؟

بايرن ميونيخ ألمانيا كأس العالم 2026 لينارت كارل
نرشح لكم
كأس العالم - كرويف.. فيثاغورس بحذاء كرة قدم حوار - سينتفيت لـ في الجول: مصر يمكنها الوصول لربع نهائي كأس العالم قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات النهائية استعدادا لـ كأس العالم قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من انضمام أزمون لقائمة كأس العالم مدرب البرتغال: لا تشكيك في مشاركة رونالدو بكأس العالم 2030 العراق يتفوق على أندورا بهدف علي يوسف استعدادا لكأس العالم منافس مصر - إيران تقلب الطاولة على جامبيا وتنتصر بالثلاثة وديا
أخر الأخبار
أنشيلوتي: نيمار جاهز لكأس العالم ولن نستبدله 3 دقيقة | أمريكا
ناجلسمان: تعافي نوير يسير وفق الخطة.. ولا نعتمد على مهاجم واحد لحسم الأهداف 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا: بطلب من كيفو.. إنتر يدخل سباق التعاقد مع كورتس جونز 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
نجوموها: نصيحة صلاح غيرت نظرتي لكرة القدم.. ورحيله خسارة كبيرة لـ ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
مواهب كأس العالم – لينارت كارل.. شبيه ريبيري الأكثر لفت للأنظار ساعة | في المونديال
ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: سيبايوس يقترب من مغادرة ريال مدريد.. وبيتيس ينتظر 2 ساعة | الدوري الإسباني
القبض على رحيم ستيرلنج للاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا
/articles/529998/مواهب-كأس-العالم-لينارت-كارل-شبيه-ريبيري-الأكثر-لفت-للأنظار