آس: سيبايوس يقترب من مغادرة ريال مدريد.. وبيتيس ينتظر

السبت، 30 مايو 2026 - 14:08

كتب : FilGoal

داني سيبايوس

عاد داني سيبايوس لاعب ريال مدريد من جديد ليخطف أنظار ريال بيتيس والعودة من جديد للفريق الأندلسي كإضافة لأبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية ريال بيتيس مستعد لتقديم عرض أول لريال مدريد للتعاقد مع لاعبه السابق من جديد.

وأشار التقرير إلى أن لاعب الوسط الإسباني عاش موسما صعبا لم يتمكن خلاله من كسب ثقة تشابي ألونسو أو ألفارو أربيلوا، ما جعل رحيله عن ريال مدريد أقرب من أي وقت مضى.

ولم يبدأ بيتيس أي مفاوضات رسمية حتى الآن، لكن العلاقة بين الطرفين ظلت قائمة على مدار السنوات الماضية، خاصة مع تأكيد أنخيل هارو رئيس النادي سابقا أن طرق بيتيس وسيبايوس ستتقاطع مجددا في المستقبل.

ويبقى الجانب المالي العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة، إذ لا ينوي ريال مدريد التخلي عن اللاعب مجانا رغم انتهاء عقده في صيف 2027.

وكان سيبايوس قريبا من الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل أكثر من 11 مليون يورو، وهو الرقم الذي يعكس مطالب ريال مدريد المالية للتخلي عنه.

وأوضحت الصحيفة أن سيبايوس لا يخفي رغبته في العودة إلى بيتيس يوما ما، وقد يكون الصيف الحالي الفرصة الأنسب لتحقيق ذلك، خاصة مع مشاركة الفريق الأندلسي في دوري أبطال أوروبا.

كما يُعد المدرب التشيلي مانويل بيليجريني من أبرز المؤيدين لفكرة التعاقد مع اللاعب، نظرا لإعجابه بإمكاناته الفنية وقدرته على إضافة الجودة إلى خط الوسط.

وفي المقابل، قد يحتاج بيتيس إلى إجراء بعض التعديلات في قائمته وفتح المجال لرحيل بعض اللاعبين مثل سيرجي ألتيميرا أو جيوفاني لو سيلسو من أجل تسهيل عودة سيبايوس إلى صفوف الفريق.

يذكر أن سيبايوس انتقل من ريال بيتيس لصفوف ريال مدريد صيف 2017.

وخاض سيبايوس مع ريال مدريد الموسم الحالي 23 دون أن يسجل أو يصنع أهداف.

ووصل إجمالي مشاركاته مع ريال مدريد لـ215 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 16 آخرين.

آس: سيبايوس يقترب من مغادرة ريال مدريد.. وبيتيس ينتظر
