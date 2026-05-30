حوار - سينتفيت لـ في الجول: مصر يمكنها الوصول لربع نهائي كأس العالم

يرى البلجيكي توم سينتفيت مدرب منتخب مالي السابق، أن منتخب مصر يمكنه الوصول لربع نهائي كأس العالم.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع سينتفيت وجاء كالتالي:

كيف ترى النسخة المقبلة من كأس العالم، وهل تتوقع أن تكون بطولة قوية؟

"كل كأس العالم بطولة مثيرة لأن أفضل المنتحبات تجتمع معا، ربما إقامة البطولة في أمريكا سيجعل الأمورصعبة لأسباب سياسية لكنا ستكون بطولة ممتعة".

من تتوقع أن يتوج باللقب؟

"سيكون من الصعب التنبؤ بمن سيتوج باللقب في 2026، دائما الأرجنتين والبرازيل المرشحان من أمريكا الجنوبية، وكذلك هناك إسبانيا وفرنسا ومن الممكن أن تصل إنجلترا لمرحلة بعيدة، هناك أيضا كرواتيا يجب أن نضع اسمها، وبالنسبة لي الـ 14 المرشحين الأوفر حظا هم إسبانيا وفرنسا والأرجنتين والبرازيل".

هل تتوقع أن تفاجئ المنتخبات الإفريقية الجميع في هذه النسخة كما فعل المغرب في 2022؟

"هناك أكثر من منتخبا إفريقيا يمكنه الوصول لربع نهائي كأس العالم، ربما السنغال والمغرب قد أثبتا أنفسهما سابقا، ويمكنها تكرار الأمر مجددا، هناك مصر والجزائر وتونس وغانا وكوت ديفوار بإمكانهم الوصول لربع النهائي أو أبعد من ذلك".

كيف ترى مجموعة بلجيكا مع مصر ونيوزيلندا إيران، ومن تتوقع أن يتأهل؟

أعتقد أن مجموعة مصر هي الأسهل بين مجموعات المنتخبات الإفريقية، بلجيكا لم تعد بنفس القوة كما كانت من قبل، في 2018 كانوا أقوى منتخب في العالم وفي 2022تراجع الأداء، وفي 2026 من الممكن أن يصل لربع النهائي كحد أقصى".

"مصر إيران منتخبان رائعان، ونيوزيلندا هي الأضعف في المجموعة، وأعتقد أن مصر ستتأهل في المركز الثاني، فيما ستصل إيران للدور المقبل باحتلال المركز الثالث".

كيف ترى مباراة مصر وبلجيكا؟

بلجيكا مرشحة للفوز على مصر في كأس العالم، وأعتقد أن مصر فازت من قبل على بلجيكا 4-0، ومنتخب مصر أصبح قويا ويمكنه الوصول لربع نهائي كأس العالم".