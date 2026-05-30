عامر عامر الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري المصري 2025-26

حافظ عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة على نظافة شباكه في 18 مباراة كأكثر من خرج بشباك نظيفة في الدوري المصري موسم 2025-26.

وتفوق عامر عامر على منافسيه إذ جاء محمد علاء حارس الجونة في المركز الثاني برصيد 12 مباراة بشباك نظيفة.

وخاض عامر عامر 32 مباراة من أصل 33 مع زعيم الدلتا، وتصدى لـ 72 فرصة على شباكه منها 38 من داخل منطقة الجزاء.

واستقبلت شباك عامر عامر 24 هدفا هذا الموسم في الدوري المصري.

قائمة الحراس الأكثر خروجا بشباك نظيفة في الدوري المصري

1 عامر عامر – غزل المحلة في 18 مباراة

2 محمد علاء – الجونة في 12 مباراة

3 عبد الرحمن سمير – إنبي في 11 مباراة

4 عمرو حسام – وادي دجلة في 10 مباريات

4 محمد بسام – سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات

4 أحمد الشناوي – بيراميدز في 10 مباريات

وأنهى غزل المحلة الموسم في المركز 13 برصيد 38 نقطة من 33 مباراة.

يذكر أن غزل المحلة أصبح صاحبلرقم التعادلات القياسي في موسم واحد بالدوري المصري برصيد 20 تعادلا.